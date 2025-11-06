海洋環境教育向下扎根 原鄉學童愛河灣親海體驗
【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄市政府海洋局今（114）年辦理的「海洋環境教育—校園巡迴列車」已完成45場次，1755位學生參加，將豐富多元的海洋知識與環境教育帶入校園，並特別邀請原鄉學童至愛河灣參與戶外海洋體驗課程。課程中，孩子們興奮地化身「小獵人」，現場歡呼聲不斷，親身感受海洋的力量與魅力，讓海洋環境教育向下扎根。
▲羅長安副局長與那瑪夏區那瑪夏國中參與愛河灣體驗海洋課程。
高雄市政府海洋局石慶豐局長表示，感謝海洋委員會海洋保育署補助「海洋保育教育推廣計畫」。本次課程由國立高雄科技大學漁業科技與管理系蔡文沛教授團隊承辦，巡迴足跡遍及市區、沿海及偏鄉學校，課程以活潑互動方式傳遞海洋保育觀念，從小培養「親海、愛海、知海」的環境保育意識。
▲專業教練全程指導立式划槳（SUP）、龍舟板及水上腳踏車等無動力水上活動。
石慶豐局長指出，今年特別創新安排原鄉學童體驗，邀請茂林區多納國小、那瑪夏區那瑪夏國中及桃源區桃源國小，其中多納國小宋麒麟校長、桃源國小凃宗成校長，更親自帶隊參加，至愛河灣體驗海洋課程。專業教練全程指導立式划槳（SUP）、龍舟板及水上腳踏車等無動力水上活動。對多數第一次接觸大海的偏鄉孩子而言，能親眼望見港灣風光、親手操作水上設施，是難得又難忘的體驗。活動中並貼心準備在地飲品與知名速食餐點，讓學童在歡笑與驚喜中度過愉快的學習時光，山上的孩子與我們立下山盟海誓，相約明年再見。
石慶豐局長進一步說明，本次課程內容涵蓋「海洋危機」、「海洋野生動物保育」、「混獲問題」與「食魚教育」等主題。「海洋危機」課程讓學生了解全球暖化、塑膠污染與棄置漁網對海洋生態的威脅；「海洋野生動物保育」介紹鯨豚、海龜、珊瑚等保育物種生態，強調尊重生命與維護棲地的重要；「混獲問題」以實際案例講解永續漁業的挑戰；「食魚教育」則倡導認識當季、在地、永續魚種，推廣聰明選魚、友善海洋的飲食觀。
石慶豐局長強調，海洋環境教育不僅是知識的傳遞，更是一種態度的養成。未來將持續推動校園巡迴宣導與體驗活動，結合生活教育與實地體驗，讓更多孩子在寓教於樂中學會珍惜海洋、守護環境，為高雄這座海洋城市的永續發展繼續努力。（圖／記者王雯玲翻攝）
