海洋環境教育巡迴校園 高市海洋局秀成果

〔記者洪定宏／高雄報導〕高市海洋局今年舉辦「海洋環境教育—校園巡迴列車」，已完成45場次，共1755名學生參加，其中特別安排原鄉學童到愛河灣參與戶外海洋體驗課程。

海洋局表示，海洋環境教育活動由高雄科技大學漁業科技與管理系教授蔡文沛團隊承辦，遍及市區、沿海、偏鄉學校，原鄉學校包括茂林區多納國小、那瑪夏區那瑪夏國中、桃源區桃源國小，由教練指導學生體驗立式划槳(SUP)、龍舟板及水上腳踏車等無動力水上活動，「相約明年再見」。

至於室內課程內容涵蓋「海洋危機」、「海洋野生動物保育」、「混獲問題」與「食魚教育」等主題，未來將持續推動校園巡迴宣導與體驗活動，結合生活教育與實地體驗，讓更多學生珍惜海洋、守護環境。

海洋局強調，「海洋危機」讓學生了解全球暖化、塑膠污染與棄置漁網對海洋生態的威脅；「海洋野生動物保育」介紹鯨豚、海龜、珊瑚等保育物種生態，強調尊重生命與維護棲地的重要；「混獲問題」以實際案例講解永續漁業的挑戰；「食魚教育」則倡導認識當季、在地、永續魚種，推廣聰明選魚、友善海洋的飲食觀。

