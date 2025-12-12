海洋科大論壇揭中共布局 學者聯手剖析習近平戰略轉向與台海效應

中國對亞洲和平持續造成干擾，為讓青年學子深入了解兩岸關係與印太情勢，台北海洋科技大學昨天(11日)邀請多位學者專家舉行「擴張與轉移：習近平對外及對台戰略思維」研討會，並由陸委會主委邱垂正發表專題演講，讓逾百名師生了解北京對外戰略、兩岸政策與當今印太情勢。

這場研討會11日集結22位國內重量級學者與談，校長呂曜志致詞時表示，研討會目的是為了協助師生掌握當前中共戰略走向。陸委會主委邱垂正則以「兩岸關係與政府兩岸政策」為題指出，北京對台操作持續調整，台灣需在國際局勢快速變動下維持政策穩健。

多面向剖析中共國際與兩岸戰略對台影響

「擴張與轉移：習近平對外及對台戰略思維」研討會共分為三大論壇，首場論壇「中共國際戰略及外交政策」由中正大學趙文志教授主持，與會學者包括淡江大學副教授林穎佑、助理教授林筱甄、東吳大學政治系副教授陳方隅以及中華經濟研究院研究員王國臣。學者們分別以「近期中共網路間諜的運用與手法」、「川普關稅戰下的中國對外政策與印度回應」、「美中強權競爭前景評估與台灣的因應」、「美中硬脫鉤對台灣經貿影響 」為題進行探討分析，同時最後分別由國防安全研究院副研究員陳亮智、副研究員龔祥生、成功大學教授王宏仁及國防安全研究院副研究員王占璽擔任評論人。

第二場「中共對台政策與兩岸關係」論壇則由北醫大張國城教授主持，包括國防安全研究院國安所研究員王占璽、淡江大學戰略所助理教授馬準威、政治大學國關中心副研究員曾偉峯及中央警察大學國境警察系助理教授王智盛等人，分別探討「中國全球戰略佈局與台灣問題」探討習近平涉台政策變化、川普第二任期對中共對台策略的影響、2025對台政策可能走向及「愛國者治台」制度移轉等議題。最後由政治大學副教授魏玫娟、中央警察大學助理教授張喻閔、中國文化大學教授鄭子真及佛光大學教授陳尚懋進行評論。

美日戰略與台灣對外敘事攸關台海情勢

壓軸的「印太與台海情勢變化」綜合座談，則由中山大學郭育仁教授主持，同時由開南大學人文社會學院副教授陳文甲、海洋大學通識中心助理教授林威志、淡江大學外交系助理教授洪耀南及國立台北教育大學通識中心助理教授吳峻鋕等四位與談人，特別針對當前印太地區情勢提出個人觀察與分析，包括日中關係變化、台海情勢現況、美日韓的安全情勢、中共對台作為等面向進行研討，與談的專家學者提出各自的觀點，並和現場來賓進行意見交流。

在研討會中，海洋大學助理教授吳瑟致也就「當前美日涉台作為對中國對外政策的影響」、「台灣對外敘事及台海現況定義」等問題請教發表人及專家學者，並與現場學者來賓交換意見。

台北海洋科技大學近年來持續關注兩岸情勢，本學年度(114學年)已舉辦五場國際與兩岸議題的專家座談會，同時也重視「識讀中國」在教學與研究的推展，未來也將持續舉辦學術活動及增進研究產出，發揮學術單位對國家社會的貢獻。