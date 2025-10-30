海洋科學教育 宜蘭穩健向前

「宜蘭縣OSS海洋科學序列『藍濤開卷，逐浪而行』公開觀議課成果會」在岳明國民中小學舉辦。（圖：宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣政府於昨（三十）日上午八時在岳明國民中小學舉辦「二○二五宜蘭縣OSS海洋科學序列『藍濤開卷，逐浪而行』公開觀議課成果會」。活動由宜蘭縣政府主辦，匯集縣內十所學校之教師進行公開觀議課與體驗展示，展現宜蘭推動海洋科學教育的深耕成果及OSS教學的豐碩實踐。

從課堂到行動，宜蘭的教育現場以行動力實踐永續理念，讓「理解海洋、尊重海洋、守護海洋」不再只是口號，而是深植在每一位學生的學習歷程中。而「藍濤開卷，逐浪而行」成果會，亦不僅是一場教學成果展示，更是一趟教育航程，象徵宜蘭在海洋科學教育的推動上，正穩健乘風破浪、持續向前。

縣府教育處表示，宜蘭擁山面海，具豐富自然與人文底蘊，是發展海洋教育的最佳場域。近年縣府與海洋委員會及國家海洋研究院合作，導入「海洋科學序列（OSS）」教材，透過探究與實作引導學生以「做中學」方式理解海洋。學生化身小科學家，透過提問、觀察與實驗探索海洋奧祕，目前全縣已有逾五三○○位學生參與二六二場課程。教育處指出，OSS教材讓學習從知識延伸至行動，學生在實驗中理解、尊重並守護海洋，培養責任與態度，成為具海洋素養的未來公民。

此次成果會，授課教師來自宜蘭國中、頭城國中、中華國中、員山國中、南安國小、礁溪國小、三民國小、五結國中、復興國中及岳明國中小等十校，課程內容涵蓋三年級至九年年級，主題橫跨「觀察浮游生物」、「調查污染」、「大洋食物網」、「每天降雨的祕密」、「熱能與分子運動」等多元內容，活動現場除入班觀課外，還設有戶外闖關與實作攤位，讓師生親身體驗OSS教材的趣味與探究精神。

此外，活動特別安排議課座談會，邀請國立臺灣海洋大學陳建宏教授、吳靖國教授、嚴佳代副教授，以及國立彰化師範大學探究與教學計畫主持人林莞如博士共同參與。專家引導教師針對課程策略進行深度討論與反思，促進教師間的專業對話與經驗交流，進一步提升教學品質。透過這樣的跨校、跨領域合作，讓教師在實作中持續精進，推動海洋教育更具深度與持續性。