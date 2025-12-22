海洋科技專案成果亮相 科技領航臺灣邁向海洋科技國家

為展現政府攜手學研單位推動海洋科技的具體成果，海洋委員會於114年12月22日在高雄展覽館舉辦「2025海洋科技專案成果發表會」，邀集歷年參與專案的產官學研團隊齊聚一堂，發表涵蓋海域安全、智慧監測、污染治理、海洋保育及自主無人載具等多元領域的最新研究成果，吸引近200位科技研究者與應用單位與會，充分展現臺灣海洋科技研發與應用能量。

↑圖說：開幕儀式(左起依序為翁健二教授、國立中山大學邱永盛特聘教授、橫須賀亞太研究委員會Dr. Stephen R.Nagy政策研究主任、海洋委員會劉國列主任秘書、橫須賀亞太研究委員會資深研究員James Hartman、國立成功大學劉大綱教授、財團法人船舶暨海洋產業研發中心詹明憲副執行長) 。（圖片來源：海洋委員會提供）

海委會指出，總統賴清德於就職演說中提出「競逐太空、探索海洋」的國家願景，為臺灣海洋科技發展揭示方向。為讓海洋研究從實驗室走向實際海上任務，海委會推動「海洋科技專案計畫」，整合公私資源，深化科技應用與資料治理，逐步建構自主的海域安全意識能力與海域治理技術鏈，讓臺灣從「科技島」邁向具備治理實力的「海洋島」。

海委會主任秘書劉國列在致詞時表示，海洋科技已成為國家治理的新基礎，也是國際競逐的重要焦點。海委會今年發布的《國家海洋政策白皮書》明確以「安全海洋、永續海洋、繁榮海洋」為核心目標，科技正是支撐三大目標的關鍵。過去著重單點技術研發，如今則朝向建構可長期運作的智慧海洋治理體系，顯示臺灣已準備以更成熟的科技能力，面對日益複雜的海洋挑戰。

↑圖說：海委會主任秘書劉國列在表示海洋科技是國家治理的新基礎，也是國際競逐的新焦點，臺灣正站在這場全球浪潮的最前線。（圖片來源：海洋委員會提供）

海委會也說明，管主委上任後積極推動相關法制建構，完成多項重要法案立法與修法，並成功爭取預算大幅成長，強化海巡造艦、情監偵與基礎設施建設；在海洋科技資源配置上，補助經費逐年提高，展現政府對海洋科技長期投入的決心。

發表會中，東京國際基督教大學教授史蒂芬．納吉以「暗船技術」為題進行專題演講，指出非法、未報告及未規範漁業對印太地區造成巨大經濟與生態損失，透過衛星監測結合人工智慧的暗船偵測技術，可有效提升海域安全與資源保護。他強調，臺灣在海洋科技與國際合作上具關鍵戰略位置，應持續深化跨國夥伴關係，共同建構區域海洋安全架構。

↑圖說：現場展示政府與學研單位推動海洋科技合作成果。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

回顧近兩年研究成果，海委會表示，無人水面與水下載具的自主作業能力逐步成熟，異質載具協同任務、智慧避碰與精準導航技術更加可靠，高解析感測系統則大幅提升海域環境與目標辨識能力；同時，污染治理、海廢減量與生態保育技術持續推進，逐步形塑臺灣自主的海洋治理技術體系。

本次成果發表會規劃28場次研究成果分享，內容橫跨藍碳復育、污染監測、智慧無人載具、水聲技術、海事通訊與海洋物聯網等面向，並透過跨領域對話與實務交流，強化產官學研合作與技術整合。海委會強調，未來將持續支持跨域合作與科技創新，以科學與創新為帆，領航臺灣邁向具備治理韌性與國際競爭力的海洋科技國家。

