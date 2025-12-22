海洋科技專案成果發表會 展現臺灣研發能量

記者吳典叡／綜合報導

為展示政府與學研單位推動海洋科技合作，積極打造臺灣自主「海域安全意識能力」與「海域治理技術鏈」，海洋委員會今（22）日舉辦「海洋科技專案成果發表會」，邀集產官學研團隊齊聚一堂，共同呈現臺灣在海域安全、智慧監測、水下載具技術等領域等最新研究成果。

「海洋科技專案成果發表會」今日在高雄展覽館盛大舉行，吸引將近200位科技研究者與應用單位出席，共同呈現臺灣在海域安全、智慧監測、感測技術、污染治理、海洋保育技術與自主水面及水下載具技術等領域的最新研究成果，充分展現臺灣海洋科技研發能量。

海委會主任秘書劉國列表示，今年9月發布的《國家海洋政策白皮書》明確指出，要建構安全海洋、永續海洋、繁榮海洋，科技就是最重要的基礎。希望未來要形成一套永續運作的智慧海洋治理系統，即是臺灣正準備好以更成熟的科技體系，迎向更複雜的海洋挑戰。

海委會指出，主委管碧玲上任後，已迅速完成海洋產業發展條例、海洋污染防治法，及海岸巡防機關器械使用條例的立（修）法工作，尤其是海洋保育法在去年7月12日三讀通過，並以「三安、四海」向社會精準詮釋海委會的國家使命及任務。同時，在《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》中，爭取295億餘元預算，強化海巡署造艦、情監偵、廳舍、碼頭建設等計畫；在海洋科技資源配置上，更將持續加大力道，從113年補助經費1400萬元，114年已提升到7500萬元，並規劃在115年再提高到9920萬元。

海委會表示，回顧113及114年度海洋科技研究成果，展現出看見臺灣海洋科技力量的成長，也看見治理能力的躍升。無人水面及水下載具的自主作業能力逐步成熟；異質載具協同執行任務，強化跨平臺監測能量；智慧避碰、精準導航與能源管理系統更加可靠；高解析度感測技術提升海域環境與目標辨識的精準度；污染治理與海廢減量；海洋生態保育復育等等，這一連串技術成果，正在形塑臺灣自主的「海域安全意識能力」及「海域治理技術鏈」。

海委會「海洋科技專案成果發表會」今日盛大舉行，吸引將近200位科技研究者與應用單位出席。（海委會提供）

海委會舉辦「海洋科技專案成果發表會」，邀集產官學研團隊，共同呈現臺灣在海域安全、水下載具技術等領域等最新研究成果。（海委會提供）