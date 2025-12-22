海洋科技專案成果發表會 展現臺灣研發能量

記者孫建屏／高雄報導

為展示政府與學研單位推動海洋科技合作，積極打造我國自主「海域安全意識能力」與「海域治理技術鏈」，海洋委員會今（22）日在高雄展覽館舉辦「海洋科技專案成果發表會」，呈現臺灣在海域安全、智慧監測、感測技術、污染治理、海洋保育技術、水面及水下載具技術等領域的最新研究成果；海軍官校海洋科學系師生亦特別出席參與會，以擴展學術研究視野，了解海洋科技最新研發能量，激發未來運用相關成果於國防的應用及創造力。

廣告 廣告

發表會邀集歷年參與海洋科技專案的產官學研團隊齊聚一堂，吸引將近200位科技研究者與應用單位出席，海委會主任秘書劉國列在開幕致詞時表示，海洋科技是國家治理的新基礎，也是國際競逐的新焦點，臺灣正站在這場全球浪潮的最前線，自「海洋科技專案計畫」推動以來，從各專家研究團隊的成果中，看見臺灣海洋科技力量的成長，也看見治理能力的躍升。

劉國列強調，海洋科技不只是參數、模型、平台或載具，它的使命是讓國人重新理解，海洋不是邊界，而是共同的未來，臺灣要成為真正的海洋國家，必須同時擁有科技的實力、治理的能力，以及認識海洋的知識力。

此次發表會匯集113、114年辦理「海洋科技專案計畫」的豐碩推動成果，由受補助及合作團隊進行28場次成果發表，內容橫跨海洋生態保育與藍碳復育、海洋污染防治與環境監測、智慧無人載具與水聲監測、海事通訊及海洋物聯網等面向，促進臺灣海洋科技創新應用、海域安全監控與永續治理能量的提升，並透過跨領域對話與實務經驗交流，強化產官學研合作與技術整合，形塑我國更完整的海洋科技推動布局。

同時，為深化國際交流並引入前瞻視角，此次發表會特別邀請「橫須賀亞太研究理事會（Yokosuka Council on Asia-Pacific Studies）」Professor Stephen R. Nagy、James Hartman 兩位學者來臺進行專題演講，聚焦海域安全意識（MDA）與區域合作下的科技部署。

Dr. Stephen R. Nagy 以「暗船」偵測為主軸，說明整合衛星SAR、AIS分析與人工智慧可提升即時監控與預警能力，並指出資料共享與系統互通是建構韌性監測網絡的關鍵；James Hartman 則從海軍能力與海洋政策方向切入，分析東北亞在資訊協作與能力互補上的挑戰，並探討太空與商業監測、無人載具及資料處理等新世代技術，如何促進更有效率的區域海上合作。

海軍官校鍾育仁副教授帶領海洋科學系學生參與盛會，由於發表會中，包含空中的無人機、海上的無人船與水下載具協同巡弋，再配合聲學監測、海事通訊與物聯網平臺，共織守護海洋安全的智慧網絡等，展示海域安全與智慧科技走向實際應用，讓同學們對於智慧海洋治理與國防安全領域鏈結，感到印象深刻。

海委會表示，「海洋科技」決定能否及早掌握海洋變化、因應風險、守護國家安全，未來也將持續支持跨域合作、深化科技應用、推動資料治理，並建構更穩固的海洋科技能量，以科學與創新航向「海洋科技國家」的新篇章。

海洋委員會今日在高雄展覽館舉辦「海洋科技專案成果發表會」，展現臺灣海洋科技研發能量。（記者孫建屏攝）

發表會邀集歷年參與海洋科技專案的產官學研團隊齊聚一堂，吸引將近200位科技研究者與應用單位出席。（記者孫建屏攝）

海委會主任秘書劉國列強調， 海洋科技不只是參數、模型、平台或載具，而是國人共同的未來。（記者孫建屏攝）

發表會由「海洋科技專案計畫」補助及合作團隊進行28場次成果發表。（記者孫建屏攝）

發表會由「海洋科技專案計畫」補助及合作團隊進行28場次成果發表。（記者孫建屏攝）

海軍官校鍾育仁副教授帶領海洋科學系學生參與盛會，以了解海洋科技最新研發能量，激發未來運用相關成果於國防的應用及創造力。（記者孫建屏攝）