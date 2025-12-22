海洋科技專案成果發表會 展現臺灣研發能量
記者孫建屏／高雄報導
為展示政府與學研單位推動海洋科技合作，積極打造我國自主「海域安全意識能力」與「海域治理技術鏈」，海洋委員會今（22）日在高雄展覽館舉辦「海洋科技專案成果發表會」，呈現臺灣在海域安全、智慧監測、感測技術、污染治理、海洋保育技術、水面及水下載具技術等領域的最新研究成果；海軍官校海洋科學系師生亦特別出席參與會，以擴展學術研究視野，了解海洋科技最新研發能量，激發未來運用相關成果於國防的應用及創造力。
發表會邀集歷年參與海洋科技專案的產官學研團隊齊聚一堂，吸引將近200位科技研究者與應用單位出席，海委會主任秘書劉國列在開幕致詞時表示，海洋科技是國家治理的新基礎，也是國際競逐的新焦點，臺灣正站在這場全球浪潮的最前線，自「海洋科技專案計畫」推動以來，從各專家研究團隊的成果中，看見臺灣海洋科技力量的成長，也看見治理能力的躍升。
劉國列強調，海洋科技不只是參數、模型、平台或載具，它的使命是讓國人重新理解，海洋不是邊界，而是共同的未來，臺灣要成為真正的海洋國家，必須同時擁有科技的實力、治理的能力，以及認識海洋的知識力。
此次發表會匯集113、114年辦理「海洋科技專案計畫」的豐碩推動成果，由受補助及合作團隊進行28場次成果發表，內容橫跨海洋生態保育與藍碳復育、海洋污染防治與環境監測、智慧無人載具與水聲監測、海事通訊及海洋物聯網等面向，促進臺灣海洋科技創新應用、海域安全監控與永續治理能量的提升，並透過跨領域對話與實務經驗交流，強化產官學研合作與技術整合，形塑我國更完整的海洋科技推動布局。
同時，為深化國際交流並引入前瞻視角，此次發表會特別邀請「橫須賀亞太研究理事會（Yokosuka Council on Asia-Pacific Studies）」Professor Stephen R. Nagy、James Hartman 兩位學者來臺進行專題演講，聚焦海域安全意識（MDA）與區域合作下的科技部署。
Dr. Stephen R. Nagy 以「暗船」偵測為主軸，說明整合衛星SAR、AIS分析與人工智慧可提升即時監控與預警能力，並指出資料共享與系統互通是建構韌性監測網絡的關鍵；James Hartman 則從海軍能力與海洋政策方向切入，分析東北亞在資訊協作與能力互補上的挑戰，並探討太空與商業監測、無人載具及資料處理等新世代技術，如何促進更有效率的區域海上合作。
海軍官校鍾育仁副教授帶領海洋科學系學生參與盛會，由於發表會中，包含空中的無人機、海上的無人船與水下載具協同巡弋，再配合聲學監測、海事通訊與物聯網平臺，共織守護海洋安全的智慧網絡等，展示海域安全與智慧科技走向實際應用，讓同學們對於智慧海洋治理與國防安全領域鏈結，感到印象深刻。
海委會表示，「海洋科技」決定能否及早掌握海洋變化、因應風險、守護國家安全，未來也將持續支持跨域合作、深化科技應用、推動資料治理，並建構更穩固的海洋科技能量，以科學與創新航向「海洋科技國家」的新篇章。
海洋委員會今日在高雄展覽館舉辦「海洋科技專案成果發表會」，展現臺灣海洋科技研發能量。（記者孫建屏攝）
發表會邀集歷年參與海洋科技專案的產官學研團隊齊聚一堂，吸引將近200位科技研究者與應用單位出席。（記者孫建屏攝）
海委會主任秘書劉國列強調， 海洋科技不只是參數、模型、平台或載具，而是國人共同的未來。（記者孫建屏攝）
發表會由「海洋科技專案計畫」補助及合作團隊進行28場次成果發表。（記者孫建屏攝）
發表會由「海洋科技專案計畫」補助及合作團隊進行28場次成果發表。（記者孫建屏攝）
海軍官校鍾育仁副教授帶領海洋科學系學生參與盛會，以了解海洋科技最新研發能量，激發未來運用相關成果於國防的應用及創造力。（記者孫建屏攝）
其他人也在看
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 8
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 102
王齊麟、十元大婚！超正伴娘「搶走捧花」得主身分曝光
富邦啦啦隊成員禾羽21日晚間出席王齊麟與「十元」陳詩媛的婚禮，並受邀擔任伴娘，陪伴好友完成人生重要時刻。首次以伴娘身分全程參與婚禮流程，禾羽笑說，從前期準備到當天儀式，實際參與後才發現「結婚真的不簡單，要準備的事情非常多」，也形容這次像是提前實習了一次婚禮過程。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 9
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 76
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 85
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 8 小時前 ・ 6
張文比鄭捷更決絕！醫剖析張文犯案心理：一個人對抗世界
台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，凶嫌隨後墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男撰文從心理學角度剖析此案。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 43
打瘋了！老鷹公牛瘋狂飆分！兩隊合砍破300分寫紀錄
體育中心／綜合報導NBA老鷹公牛今天（12/22）打瘋了！終場公牛以152：150險勝老鷹，兩隊都砍下150分以上、合飆302分，創下紀錄。FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 3
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 291
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 68
「5種最耐餓食物」曝！研究：第一名是白麵包的3倍
很多人減重就敗在餓。食安專家韋恩（楊世煒）表示，問題未必在於吃得不夠，而是吃到「不耐餓」的食物。他表示，研究指出，5種「最有飽足感」的食物，由高到低分別為水煮馬鈴薯、魚類、燕麥、豆類與扁豆、橘子與蘋果。減重者應選擇飽足感高的食物，才能長期飲食控制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 4 小時前 ・ 1
國民黨團按鈴告大法官濫權當場被嗆「做賊喊抓賊」 徐巧芯爆氣怒吼
憲法法庭做出114年憲判字第1號判決，宣告藍白強硬三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨團今（22）日按鈴告發大法官，痛批憲法法庭知法犯法、毀憲亂政，但現場遭到民眾舉牌嗆聲，「做賊喊抓賊」。當一行人準備進到北檢時，又有一名男子大喊「中華民國在台灣是非法佔領」，國民黨立委徐巧芯則立即當場大聲怒吼反擊。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 154
阿喜幫洗艾怡良大體！「生財奶」狂吸300萬人朝聖 逼真縫合疤痕曝光
由温昇豪監製與主演的影集《整形過後》，首周播出勇奪25到64歲女性收視冠軍。《整形過後》劇中多條情感與議題線同步推進，從生死、身體自主到情感修復，引發網友熱烈討論，其中艾怡良演大體親自上陣與阿喜洗好友大體崩潰、以及劉瑞琪的平胸手術戲，更被點名是最衝擊人心的關鍵段落。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 7
五權憲法被癱瘓 他點名「這兩人」才是元凶
[NOWnews今日新聞]憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，自判決公告日起失其效力。國民黨立院黨團今（22）日告發憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 137
聖誕節雨區擴大！「這2天」雨最大探13度 一圖看一週天氣
未來一週受2波冷空氣影響，中央氣象署指出，今（21）日東北季風南下，週一仍持續受到影響，北台灣整天較涼。週三至週四迎來第二波東北季風，各地降雨機率提高，局部空曠地區可能下探至13度。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 2
雙重冷空氣將至！恐連濕冷4天「最凍12度」 降雨熱區一次看
明（21）日是冬至，剛好一波東北季風來襲帶來降溫，中央氣象署預計，這波的影響約到下週二（23日）。下週三（24日）又來一波，雖未達冷氣團等級，但水氣較多，北東須留意局部短暫雨、連日低溫的濕冷天氣，估下週五（26日）或週六（27日）水氣才會稍稍減少；另外氣象署預計，這波最冷出現在25日晚到26日清晨，各地低溫都可能來到15度，馬祖甚至下探12度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
陳都靈爆遭「燒臉獻祭」離世 走路「1怪狀」洩真實近況！
娛樂中心／江姿儀報導中國男星于朦朧9月墜樓身亡後，網路上至今流傳「獻祭」、「虐殺」等各種陰謀論，爆出不少中國娛樂圈黑幕。事後有人爆料，中國多位明星被盯上，其中32歲女星陳都靈遭傳為于朦朧後的第2人，還稱她受困遭虐、臉部遭人焚燒，還傳出她被獻祭已離世，甚至稱如今露臉的都是替身。雖然工作室已發聲否認，但陳都靈直播、公開露面的「詭異畫面」仍瘋傳。她昨（21日）出席活動走紅毯，行走狀態再度引發中國網友熱議。民視 ・ 6 小時前 ・ 4
學界挺「五老星憲法法庭」！連署名單被網起底「與大罷免重合」
憲法法庭5位大法官19日判決《憲法訴訟法》修正條文違憲，但開會人數甚至未達舊版3分之2的6人門檻，引發爭議。挺綠學界、法界為此發起連署力挺，甚至譴責缺席的大法官，反遭網友起底跟大罷免連署名單高度重疊，被網友酸爆「綠友友清單」、「五老星憲法法庭」。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 96
羽球／紀錄女王！安洗瑩單季獎金破100萬美金 收穫11冠追平最多
韓國世界球后安洗瑩21日在世界羽聯（BWF）年終賽，以21：13、18：21、21：10擊敗中國好手王祉怡，拿下本季第11座冠軍追平前日本球王桃田賢斗的史上最多，另外安洗瑩本季收穫破100萬美金（約3451萬台幣）獎金，成為史上第1人，目前生涯累積獎金總數也是獨居第一寶座。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 11