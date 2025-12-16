海洋科研基地明年底啟用 深化海洋科技實力

為強化海洋科技研發能量、建構資源共享平台，國科會轄下國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心規畫2026年底完成建置「重型海洋科儀自研自製基地」。（圖／國研院）

台灣四面環海，海洋科技的前瞻研究與專業探測能力攸關國家永續發展，為強化海洋科技研發能量、建構資源共享平台，國科會轄下國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心規畫2026年底完成建置「重型海洋科儀自研自製基地」，作為國內重型海洋探測設備研發、測試與製造的核心場域，並於今（16）日舉行上梁典禮，由國研院長蔡宏營主持、邀請多位業界先進一同參與，見證台灣海洋科技發展的重要里程碑。

國研院說明，「重型海洋科儀自研自製基地」位於高雄海洋科技產業創新專區內，建築採鋼構挑高形式，可容納重型探測儀器的吊運、組裝、整合及測試作業，基地預計於2026年底完工啟用，將成為支援海洋科研與科儀自主研製的重要樞紐，不僅提升台灣在海洋科技領域的整體量能，也將對國家科研與地方產業帶來長遠效益。

蔡宏營表示，隨著全球海洋資源、深水探測及環境監測需求持續攀升，擁有自主研製重型海洋科儀的能力，是台灣在國際海洋科技鏈中維持競爭力的必要基礎，而「重型海洋科儀自研自製基地」的建置將有效降低台灣對國外設備的依賴，並強化技術整備與測試能量，不僅可深化海洋調查與水下探測領域的科研能力，也將成為推動產學合作的重要平台，加速國內海洋科技產業發展，強化在國際海洋研究領域的參與度與影響力。

國研院海洋中心主任孟培傑強調，「重型海洋科儀自研自製基地」不只是建造硬體廠房，更代表我國在海洋探測與調查能力上進入全新紀元，此基地將大幅縮短從構想、設計到實際建造與測試海洋儀器的時程，讓台灣的海洋產學研界能更靈活地回應海域環境變化、資源探測、氣候變遷與海洋災害監測等多元需求。

孟培傑期望，隨著「重型海洋科儀自研自製基地」的逐步完善與運作，未來我國在深海探測、資源調查、水下監測與海洋環境研究等領域，都能自主研製高階儀器，減少對國外設備的依賴，提升研究效率與產出品質。

