海洋素養創新教學競賽全國決賽台中登場
記者楊文琳/台中報導
為推動海洋素養教育向下扎根、深化教師海洋素養教育創新實踐，海洋委員會於29日在台中世界貿易中心舉辦「海洋素養創新教學競賽決賽暨社群成果觀摩會」。本競賽自6月起歷經書面初賽及分區複賽層層選拔，最終由全國30隊200位師生晉級決賽，角逐特優、優等及佳作等殊榮。活動以自美國引進的「海洋科學序列」教材為核心，由參賽師生透過現場教學演示、探究展示與跨域實作，展現台灣海洋素養教育的能量與創意。
本次競賽以實際課程操作與科學探究為核心精神，教師與學生共同以「海洋科學序列」單元設計課程主題，從「觀察浮游生物」、「比較棲息地」、「碳循環與氣候變遷」到「洋流調查與能源永續」等議題，將海洋科學轉化為生動的學習歷程。參賽隊伍分為高中、國中、國小三組，每組皆展現跨學科整合與行動學習的成果。整場競賽活動亮點滿滿，例如北區的暖暖高中以「找出碳的秘密」引導學生理解碳循環對氣候的影響；中區的永寧國小則以「從高美濕地到海洋食物網」串連在地生態；南區的東港高中則以「人類活動與近期氣候變化」反思永續責任；東區東華附小則以「我們的海洋，我們來守護」探討從水中生物到海洋地景與能源的永續思辨。
海洋委員會林麗英處長致詞表示，推動海洋素養教育一直是國家重要的海洋政策，在管碧玲主任委員的支持及積極爭取下，海委會獲得行政院核定四年新台幣3億9,400萬元「建構海洋素養典範國家與海洋產業人才升級計畫」。透過海委會與海大台灣海洋教育中心合作推動，已完成「海洋素養種子教師培訓」、「補助海洋素養入校教學」及「海洋素養創新教學競賽」等多元策略，成功培訓全國超過300多位具備海洋素養教學能力的種子教師，未來透過實驗、探究與思辯的教學過程，以啟發式的教學方式引導學生探索海洋的奧秘，並把抽象的科學概念轉化成具體有感的教學，培養學生敏銳的觀察力及解決問題的能力。未來期待大家把這些教學經驗帶回學校、帶回社區、帶回家庭，讓更多人認識海洋、親近海洋，成為真正懂海、愛海、護海的海洋公民。
競賽結果最終由台南市南科實小、台中市大道國中與新竹市竹東高中以精采的教學演示榮獲特優，頒獎典禮特別由海洋委員會林麗英處長與國立台灣海洋大學李明安副校長共同出席，並於現場頒發「表現優異種子教師」及「海洋素養創新競賽優勝隊伍」獎項，公開表揚海洋素養種子教師及社群的專業與投入。現場展現的不僅是教學成果，更是台灣海洋素養教育能量的縮影。未來，海委會將持續推動海洋素養教育，讓更多教育現場了解海洋素養的重要性，並以創新方式融入教學現場，進一步影響社會大眾，讓海洋素養「知海、愛海、惜海」人海共融與永續精神，成為每一位國民的日常價值與生活態度。
其他人也在看
燕子口堰塞湖壩體「幾乎潰決」湖水全數傾瀉而下
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖前天啟動壩體降挖，因上游集水區密集降雨，造成壩體溢流水道水量擴大，今天中午發生壩體遭水流沖刷破壞壩體，引發立霧溪下游水位抬升，約40分鐘堰塞湖水位下降18公尺，下午最新消息，堰塞湖壩體已幾乎完全潰決，湖水全數傾瀉而下，立霧溪下游人員與設施均安。中時新聞網 ・ 5 小時前
太魯閣堰塞湖滲流擴大！泥石流奔洩「恐潰決」 下游河道全面淨空
太魯閣燕子口堰塞湖驚傳滲流擴大！林業保育署與花蓮縣府立即發布緊急通報，要求下游河道淨空，所有人員與機具全面撤離。現場可見滾滾泥流夾帶著大小石塊持續往下沖刷，水流湍急情況相當危險。林業保育署花蓮分署表示，「壩體破壞或潰決其實是持續降壩引流的預期結果」，目前堰塞湖水位已於50分鐘內降低9公分，相關單位將持續嚴密監測評估情況。花蓮縣政府也強調，台8線175.5公里靳珩隧道西口以東至魯丹橋路段，仍為高風險地帶，嚴禁民眾靠近！TVBS新聞網 ・ 21 小時前
新颱風最快週末生成！最新路經出爐 週末低溫恐探17度以下
連2波東北季風影響台灣！氣象粉專「天氣風險」表示，明天水氣會比今天少，雨區縮減至「大台北、宜蘭、花蓮」，週四天氣明顯轉晴，不過週五迎來更強東北季風，到週末以及下週一、二白天高溫預估只剩下21至23度左右，夜晚清晨空曠地區低溫可能會降到17度或更低，市區低溫也將有機會挑戰20度以下。此外，週末開始到下週應該又會有新的熱帶低壓或颱風出現，預報資料看起來往西經過菲律賓進入南海的機會較高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
終於放晴！明東北季風減弱北部重返30度 未來天氣趨勢一次看
[Newtalk新聞] 下了快半個月的雨，明(30)天終於將迎來好天氣，氣象署指出，明天白天東北季風減弱，不只雨量較少，氣溫也將明顯回升，北台灣有機會重回30度左右，不過明晚又會有新一波東北季風增強，一路降溫至11月3日，但這次冷空氣水氣較少，僅迎風面北部、東半部有短暫陣雨。 氣象署指出，明日白天東北季風減弱，是接下來一週中降雨較少的一天，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮可能有零星降雨出現，午後高屏地區、其他山區可能有零星午後陣雨，但雨量不多，且北部、宜蘭白天氣溫可達28至30度。 但明日晚間起，東北季風再度增強，並一路持續至下11月3日。31日北部、東半部、恆春半島地區轉涼，白天氣溫下滑至20至25度，夜間清晨氣溫維持22至25度，白天則約28至32度；11月1日至3日降雨較少，雨區主要分布於基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，北部山區、台東、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後南部、中部山區有零星降雨。 預計11月4日這波東北季風減弱，環境轉為偏東風，隔天11月5日再有一波東北季風，北部、花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島有零星雨，其他地區多雲，且強度會比新頭殼 ・ 3 小時前
北北基宜大雨特報！3波冷空氣接力 週末低溫下探1字頭
氣象署今日受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區下雨時間較長，宜蘭地區有局部大雨，基隆北海岸及大台北山區也有局部較大雨勢發生的機率。桃園以北、花、東地區、恆春半島及竹、苗山區降雨較為局部而短暫，其他地區為多雲到晴；午後中南部山區有局部短...CTWANT ・ 13 小時前
今雨區擴大！這天冷空氣殺到「低溫剩1字頭」 本週降雨熱區曝光
受到東北季風影響，中央氣象署針對4縣市發布大雨特報，今（28）日基隆北海岸及大臺北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北台灣短暫回暖！迎另一波季風「又變天」跌剩1字頭
生活中心／李汶臻報導受東北季風影響，水氣充沛，北部、東部地區大雨連下超過一週。未來一週，北台灣持續濕冷，中南部則是晴暖天氣。而後續又有另一波東北季風接力報到，就有氣象粉專表示，北台灣氣溫短暫回溫後，將迎來溜滑梯式降溫，最低溫跌剩1字頭。民視 ・ 1 天前
明天雨彈炸「這2地」 週末氣溫遽降「1字頭」、日夜溫差大
即時中心／徐子為報導未來1週台灣天氣受東北季風影響，氣溫較涼。氣象署預報，北部及宜蘭近日可能降至20度，明（28）天需留意局部豪雨，中南部日夜溫差多達10度；另外，這週五將會有新一波東北季風報到，北部及宜蘭氣溫下探「1字頭」，中南部日夜溫差可達9度。民視 ・ 1 天前
三波東北季風連襲！今晨北台急凍18.5度 專家示警降溫時間點
（記者許皓庭／綜合報導）三波冷空氣接力登場，北台灣今（29）晨氣溫再度下探「1」字頭。根據中央氣象署觀測，截至 […]引新聞 ・ 9 小時前
東北季風接力襲台！北台豪雨狂掃「氣溫溜滑梯」低溫下探1字頭
（記者許皓庭／綜合報導）東北季風再度南下，全台氣溫與降雨雙雙轉變。中央氣象署今（28日）指出，受東北季風及華南 […]引新聞 ・ 1 天前
周四短暫回暖 周五再一波東北季風南下 最低溫下探19度
天氣風險分析師歐宗學指出，今日受到東北季風持續影響，華南雲系帶來的水氣明顯減少，預估白天起桃園以南陸續都會轉為晴到多雲天氣，迎風面的大臺北、東半部地區則持續有較多雲量及局部短暫雨機會，中南部山區午後也會有短暫陣雨機會。天氣多一典 ・ 6 小時前
東北季風持續發威！北部低溫驟降至19度 未來一週天氣一次看
[Newtalk新聞] 近日東北季風影響，北東降溫降雨，氣象署指出，未來一週持續受東北季風影響，明(29)日北部及宜蘭持續濕涼低溫20度，預計30日可短暫回溫至29度，但很快31日起新一波東北季風再度增強，各地再度降溫，預計11月3、4日會下探到19度，另外下週有熱帶擾動將形成，但實際情況仍需觀察。 氣象署指出，明日東北季風持續影響，北部及宜蘭天氣仍為持續濕涼天氣，低溫約20至25度，有局部較大雨勢機會，桃園以北、花東地區、竹苗山區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨；30日後東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升，台北市白天回升至28、29度。 31日起再有一波較強的東北季風報到，北部及宜蘭又開始降溫，其中11月3、4日北部下探19度，中南部21至23度，花東21至23度，白天北部及宜蘭約22至25度，中南部31、32度。另外，張承傳指出，關島一帶仍是低壓帶，下週有熱帶擾動形成機會，但各系統路徑預測差異性仍大，有的預測西進南海，有的預估北轉，會持續觀察。查看原文更多Newtalk新聞報導50至64歲公費對象注意！流感、新冠疫苗11/1開放第二階段接種連2波新頭殼 ・ 1 天前
「新興污染物」成健康隱憂？ 譚敦慈提醒：煮水前這一步別做錯！
現今水源中存在各種新興污染物，包括重金屬、塑膠微粒、藥物殘留和永久化學物質PFAS等，這些物質可能對人體健康造成嚴重威脅，特別是對孕婦和兒童的發育影響尤為明顯。專家建議民眾，除了將水煮沸外，也可以透過安裝合格認證的淨水器增加保障。若發現自來水出現異味、變色或有沉澱物，應檢查自家水塔與老舊管線是否為污染源，從日常細節把關，為飲水安全築起可靠防線。TVBS新聞網 ・ 3 個月前
東北季風配合南方水氣北上！北部東北部防豪雨 氣象專家點出新颱風可能生成時間
[Newtalk新聞] 東北季風配合南方水氣北上，大台北今日再度轉回下雨天氣，今天溫度偏涼，天氣風險公司分析師吳聖宇指出，隨著中高層西風短波波槽逐漸往長江下游移動，配合底層較強東北季風，以及中高層沿著太平洋高壓邊緣自南海北上的水氣，自昨晚開始在南海北部到台灣附近逐漸有雲雨帶建立的情況。他也特別點出未來幾天在南海到菲律賓東南方海面陸續會有熱帶擾動活動的機會，又會有新的熱帶低壓或颱風出現。 吳聖宇指出，這波雨勢除了原本就一直有降雨的北部、宜蘭到花蓮一帶持續降雨之外，中部地區昨晚到今天清晨也陸續開始下起雨來，其中在大台北到宜蘭地區因為是底層東北季風的迎風面，地形的配合搭配上述天氣系統以及水氣增多等等條件，累積的雨量就比較明顯， 吳聖宇提到，今天中高層短波槽會逐漸東移進入黃海，要到深夜至明天才會繼續往日本方向東移出去，持續帶動南海北部的水氣往台灣方向移動，因此今天一整天受到短波槽相關的雲雨帶通過配合底層仍強的東北季風共同影響，中部、北部、東半部都將是有陣雨或短暫陣雨的天氣型態，雨勢沒有特別強，但是降雨的時間較長，尤其是在大台北、宜蘭以及中北部山區一帶，一整天累積下來的雨量應該也不小，不少地方這新頭殼 ・ 1 天前
今晨低溫18.5度！北台灣繼續下雨 10月台北「下雨14天」快發霉
秋意漸濃！今（29）晨本島最低溫僅18.5度，在新北石碇區。而持續受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區今天下雨時間仍較長，氣象專家林得恩統計10月份降雨天數，北北基幾乎半個月以上都台視新聞網 ・ 13 小時前
4縣市大雨特報！10/31東北季風增強 低溫恐跌破20度
東北季風影響，氣象署對4縣市發布大雨特報，今(28)日基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。中天新聞網 ・ 1 天前
熊群大軍壓境！東京民宅淪陷「解剖5公分厚脂肪消失」 專家警告：牠們恐學會1事
日本今夏連日爆出熊襲事件，據環境省統計，今年已有10人喪命、超過百人受傷，創下2006年開始統計以來新高。如今東京民宅也淪陷，熊群大軍壓境的足跡圖曝光後，也讓大票人看傻。專家警告，這一個月最危險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
北台偏涼雨漸少 週五另波東北風再南下
氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(29)日受「東北季風」影響，迎風面水氣逐漸減少，雨勢趨緩，北海岸及宜蘭有局部雨，大台北東側及花蓮偶有局部短暫降雨的機率；北台白天氣溫略升，仍偏涼，中南部白天偏熱早晚涼。今日各地區氣溫為：北部19至26度，中部20至32度，南部20至33度，東部19至30度。吳德榮指出，明(30)日「東北季風」減弱，天氣稍緩、氣溫升，北海岸及宜蘭仍有局部短暫降雨。週五(31日)起下一波「東北季風」南下，冷空氣不強、氣溫降幅不大，北台最低氣溫可再降至19度左右；水氣不多、週五北部及東半部轉有局部短暫降雨的機率，週六至下週一(1至3日)北海岸及宜花偶有局部短暫降雨，其他地區多雲時晴。下週二(4日)「東北季風」減弱，天氣緩和、氣溫升。下週三(5日)起另一波「東北季風」再南下。更多新聞推薦 ● 輝達海外總部確定落腳北士科 蔣萬安：預計11月底與新壽解約台灣好新聞 ・ 9 小時前
今4縣市防大雨！下波東北季風更強 低溫恐下探18度
氣象署資料顯示，今日（28日）受東北季風及華南雲系東移影響，桃園以北及東北部地區為有雨的天氣，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部大雨或豪雨發生的機率，中部以北及東部地區有短暫雨，台南、東南部地區、恆春半島及高屏山區也有局部短暫雨，其他地區為多雲。...CTWANT ・ 1 天前
連續2波！這天冷空氣殺到「連冷4天」低溫見1字頭
連續2波！這天冷空氣殺到「連冷4天」低溫見1字頭EBC東森新聞 ・ 1 小時前