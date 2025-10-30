海洋素養創新教學競賽全國決賽隆重登場 30校200位師生同場競技

論壇中心/綜合報導台中市府疫調「一日一變」，中央應變中心更指出非洲豬瘟案場10/10前已有9頭豬死亡，恐得重新檢視疫調，盧秀燕的臉書再被灌爆「臉皮比豬皮還厚」！曾任職台中市新聞局長的卓冠廷在《台灣向前行》節目中指出，「林佳龍規劃好文山焚化爐、外埔生質能源廠」解決垃圾、廚餘問題卻遭盧秀燕砍掉，爆氣怒批「一個美麗的城市，現在堆滿垃圾、堆滿餿水？」卓冠廷強調，此次的廚餘事件與大里垃圾山是環環相扣的，台中市在林佳龍任內編列10億預算，預計整修文山焚化爐，卻因盧秀燕上任後改成BOT案遭刪砍，且至今沒完成，導致7年過了，「垃圾燒不完」只好埋在大里。外埔生質能源廠二期遭延宕6年，「盧秀燕臉皮厚到什麼程度？」竟還說有啊、有在做。卓冠廷越講越氣，氣到拍桌怒噴盧秀燕，台中市府現在連廚餘要焚燒、又要掩埋，前後變了至少三次，「台中現在變成什麼樣子？」 「我們都規劃好了，文山焚化廠、外埔生質能源廠，盧秀燕你為什麼全部要砍掉？」 藍白為什麼現在要罵江和樹，「因為他戳破盧秀燕的真面目嘛！」原文出處：向前行(影)／盧媽遭灌爆「臉皮比豬皮厚」!卓冠廷氣到拍桌轟「這事」... 更多民視新聞報導豬瘟案獸醫羅生門 台中市府疫調獸醫又多1人！台中市府遭點名清消不確實 卓揆要求廚餘去化廠改進台中市府疫調有多項缺失 應變中心：首病發豬死亡日「恐非10/10」

民視影音 ・ 1 天前