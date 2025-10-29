海洋素養創新教學競賽 30校200師生周場較勁

「海洋素養創新教學競賽決賽」獲獎隊伍大合照。 圖：海洋委員會/提供

[Newtalk新聞] 行政院海洋委員會舉辦的海洋素養創新教學競賽全國決賽，昨（29）日於台中世界貿易中心舉行，自6月起經書審與分區複賽層層選拔，最終30隊約200位師生同場較勁，透過現場教學演示、探究展示與跨域實作，展現以美國「海洋科學序列（Ocean Sciences Sequence, OSS）」為核心的教學創新能量。

主辦單位指出，本屆競賽以實作與科學探究為主軸，師生依OSS單元設計課程，主題涵蓋浮游生物觀察、棲地比較、碳循環與氣候、洋流與能源永續等，分高中、國中、國小三組進行。各區亮點包括：暖暖高中以「找出碳的秘密」引導理解碳循環；永寧國小以「從高美濕地到海洋食物網」串連在地生態；東港高中以「人類活動與近期氣候變化」反思永續責任；東華附小以「我們的海洋，我們來守護」從生物到地景深化能資源思辨。學生在探究中理解人與海的關係，將知識轉化為行動，呼應「知海、愛海、惜海」的素養內涵。

海委會表示，競賽亦結合「海洋素養入校教學觀摩分享會」，邀請全國海洋素養種子教師展示成果、交流互學，擴散教學經驗，強化社群量能。近年在行政院核定「建構海洋素養典範國家與海洋產業人才升級計畫」挹注下，海委會與臺灣海洋教育中心已完成種子教師培訓、入校教學與本競賽等多元策略，累計培育逾300位具海洋素養教學能力的師資，帶動學校、社區與家庭共同認識海洋。

決賽結果出爐：台南市南科實小、台中市大道國中、新竹市竹東高中分別獲得特優。下午頒獎典禮由海洋委員會林麗英處長與國立台灣海洋大學李明安副校長出席，並頒發「表現優異種子教師」與「優勝隊伍」獎項；同場播放「海洋素養推廣精華影片」，回顧一年來從研習、入校實踐到學生動手做實驗的歷程，見證海洋教育在校園扎根。

多位種子教師分享入校推動OSS的經驗，指出OSS提供明確的探究架構與步驟，有助學生培養觀察、思辨與解決問題能力，學校亦逐步成為「學習海洋、行動海洋」的基地。

海委會強調，未來將持續結合實驗、探究與思辨式教學，將抽象科學概念轉化為具體且有感的學習，並擴大與地方及社群的連結，讓海洋素養以創新方式融入日常，朝向人海共融與永續的海洋國家目標邁進。計畫期程四年、經費新臺幣3億9,400萬元，將持續精進課程與場域鏈結，辦理跨域教師社群、教材本土化與評量工具優化，擴大參與學校，培育更多懂海、愛海、護海的公民。亦將結合在地產業與博物館、科教機構，打造可被複製的示範模式，提升我國海洋教育的系統性與持續性。

海洋委員會林麗英處長開幕致詞。 圖：海洋委員會/提供