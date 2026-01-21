海洋聯盟發佈2026年DAY10航線

海洋聯盟二十一日發佈二○二六年DAY10航線產品，共四十二組+三組聯盟外航線。

十一組遠東歐地航線，面對紅海地緣風險，安全為基，以十一條航線+一八○組直達港到港服務雙版本靈活切換。遠東西北歐航線，持續深耕遠東西北歐市場，以七條精品幹線為主動脈，八十三組港到港直達服務，無縫直連遠東與西北歐核心經貿圈，快航支線網，透過澤布呂赫、鹿特丹、格但斯克等世界級樞紐，北抵波羅的海，南至北非沿岸，西連愛爾蘭，東接地中海及黑海區域，覆蓋三十餘個國家和地區的七十餘個關鍵港口，主幹穩固、支線暢通、全域通達。

遠東地中海航線，四條精品幹線（二條地西、一條地東土耳其、一條亞得里亞海），九十五組港到港直達服務，透過比雷埃夫斯港核心樞紐，全鏈融合地中海幹線、快航支線與中歐陸海快線，覆蓋歐洲中東部、東歐、巴爾幹、地東、亞得里亞海、黑海、北非等關鍵區域全域覆蓋。

二十二組跨太平洋航線，以二十二條航線+一八○組直達港到港服務，全力保障跨太平洋貿易暢通。遠東美西南航線，九組穩定服務，華北、華東、華南、韓國及東南亞港口，直連北美，高效通達。其中包括：四組快航專線，覆蓋鹽田、上海、寧波，匹配電商客戶時效需求。六組東南亞直航，聚焦泰、越核心流向，以高頻次直航服務，滿足客戶多樣化需求。新增AAC4掛靠洋浦，與亞洲區十二組洋浦支線聯動，擴寬東南亞與美西南服務路徑。遠東美西北航線，五組差異化服務，北美首港各有側重，新增CPV掛靠洋浦和海防，透過亞洲區十二組洋浦支線，擴寬東南亞與美西北服務路徑。

遠東美東美灣航線，八組航線全面佈局，其中包括：三組紐約快航直達核心港；三組南大西洋快航，全流向覆蓋滿足需求；二組美灣快航，銜接灣區市場。五組東南亞直航，十四個東南亞掛靠，洋浦樞紐港與區域支線加持，通道再拓寬。新增海防至紐約、蓋梅至邁阿密直航，及傑克遜維爾服務，提供更靈活選擇。

四組遠東中東航線，以四條航線+三十組直達港到港服務，二萬TEU旗艦船持續運營。新增MEX6線，賦能洋浦-阿布扎比姊妹港紐帶。透過阿布扎比樞紐港支線網路，全面覆蓋中東各國市場。二組遠東紅海航線，二組遠東-紅海直達航線繼續暫停，直達加中轉助力貨物安全送達紅海地區。

三+三組跨大西洋航線，以三+三組航線+一百組直達港服務，助力歐美貿易暢通。細分美東美灣，佈局多元區域。串聯歐洲支線，地西地東雙線，深耕跨洋貿易通道，歐美全域覆蓋。