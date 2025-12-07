海洋聯盟第2條航線 將重返蘇伊士運河

根據英國航運相關網站表示，歐洲︱亞洲航線貨主與貨代近日接獲海洋聯盟（Ocean Alliance）成員東方海外（OOCL）通知，聯盟旗下第二條歐亞回程航線將恢復經由蘇伊士運河及紅海返回亞洲，象徵聯盟在安全風險仍未完全解除下，開始逐步恢復傳統航線。

OOCL指出，自APL Merlion號（航次一八一東向）起，旗下LL4 航線（即海洋聯盟稱為NEU4、由法國航運公司達飛CMA CGM所營運的FAL1）的亞洲回程航段將改走蘇伊士運河。這艘一萬三千九百TEU級貨櫃船目前正自西非北上，預計將於明年一月五日抵達蘇伊士運河。

目前FAL1共有十五艘、介於一萬三千九百至一萬七千八百五十TEU的貨櫃船投入，恢復蘇伊士通行後，來回航程將從一百零五天，縮短至九十八天，使得該服務可由十四艘船就能支撐運作，並預計導入更大型船舶。

據eeSea-by-Xeneta數據，FAL1現行平均船型約一萬五千五百八十九TEU，明年起的新船隊平均將提升至一萬六千零五一TEU，單航線有效運能微幅上升。

Xeneta首席分析師桑德（Peter Sand）指出，這與達飛旗下另一條亞洲︱地中海 MED2（MEX）航線恢復蘇伊士航道相同，皆能減少船舶投入。他表示，更多航線恢復經蘇伊士通行，將有更多運能回流市場，全球運價將承受更大的下跌壓力。

桑德坦言，歐洲︱亞洲回程運價原本已跌至近乎零的水準。德魯里（Drewry）最新指數顯示，鹿特丹︱上海四十呎櫃即期運價僅四百五十一美元，短期再跌空間有限。他表示，回程航段是航商測試恢復蘇伊士通行的最佳平台，不會像主力的歐洲出口航段承擔太大風險。

Vespucci Maritime執行長詹森（Lars Jensen）指出，由於這些航次由達飛船舶執行，而達飛船隊在紅海享有法國海軍護航，風險明顯降低，也是航商敢提前恢復通行的原因之一。

分析師認為，隨著更多航線回歸傳統航道、繞行好望角的額外航時減少，全球過剩運能將更明顯浮現，對談判中的航商形成壓力。

桑德表示，較短的航程與更快速的周轉，可能是聯盟提前尋求增加市場占有率的手段之一。整體而言，此舉將加速市場運能釋放，進一步拉低全球運價，而歐洲︱亞洲回程市場因價格已極低，影響相對有限。