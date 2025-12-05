海洋裡住了陸地移民 海生館推出「重返海洋」特展

屏東海生館推出「重返海洋」特展。（屏東海生館提供）

記者毛莉／屏東報導

國立海洋生物博物館擁有各式各樣的生物，其中又以白鯨、企鵝、海豹、藍鯨骨骼最受大小朋友喜愛。海生館暨兩年前展出22公尺長的巨型藍鯨標本之後，這次更重磅推出「重返海洋」特展，隆重介紹這一群有點另類的海洋生物。

海生館表示，在廣大的海洋之中，住著一群從陸地移居返回大海的生物，稱為重返海洋生物。這些億萬年前住在陸地，現在再一次返回大海的生物如海龜、海豚、鯨魚等動植物以其獨特的方式適應大海的生活。與海洋原始居民相比，重返海洋生物保留了一些陸地居民的原始特徵，比如它們通通都用肺呼吸，少部分如海龜會回到岸上產卵，海豚也還保留了胎生的習性。

廣告 廣告

海生館指出，有哪些動植物屬於重返海洋族群，重返海洋將遇到哪些問題，動植物為了再一次適應大海又做出哪些改變。最後、我們又能從這些故事中得到哪些啟發，不只展示標本與互動設施，這一次更引進類比式AI，創造出專屬個人的獨特體驗，特展即日起開幕，提供民眾一個優質的假日去處。

圖：屏東海生館推出「重返海洋」特展。（屏東海生館提供）