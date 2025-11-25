海洋館營運公車延駛 議員批爽市府苦學生

▲議員楊典忠表示，台中海洋館試營運後，公車路線調整引發的民怨向市府提出嚴正抗議(圖／柳榮俊攝2025.11.25)

[NOWnews今日新聞] 台中市議會今（25）日進行市政總質詢，市議員楊典忠、林祈烽、施志昌、鄭功進聯合質詢，針對台中海洋館試營運後，公車路線調整引發的民怨向市府提出嚴正抗議。楊典忠指出，市府將 178、179 號公車延駛至海洋館，本意是服務遊客，卻因班次縮減與時間調整，導致高美地區通勤族與學生面臨「上學遲到、下班無車可搭」的困境，要求市府盡速恢復原有班次，保障在地居民的基本交通權。

楊典忠表示，178、179 號公車長期以來是高美五里民眾往返清水市區的交通命脈。然而，自 8 月 21 日配合海洋館試營運調整路線後，問題接踵而來。上午班次因繞行海洋館，導致抵達高美路段時間延後，候車時間增加 15 分鐘，造成許多國高中生因此遲到；晚間 6 點 40 分與 8 點的班次更遭縮減，讓在市區補習或工作的民眾，晚上竟無公車可回高美，嚴重衝擊生活。

「市府自稱海洋館開幕是海線大喜事，根本是爽到市府，艱苦到高美學生與民眾」楊典忠批，市府每年編列五、六億元的市區客運虧損補貼，結果卻是犧牲在地居民權益來成就觀光剪綵。公車延駛至今已逾三個月，夜間運能不足的問題遲遲未解，難道要家長天天開車接送，或逼迫居民放棄搭乘大眾運輸？

楊典忠強調，延駛海洋館本應增加班次供給，而非「挖東牆補西牆」。他要求市府正視民意，提出明確改善時程，立即恢復 178、179 公車原有班次並補足夜間運能，別讓公車政策成為高美人的噩夢。

