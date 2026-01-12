海洛因人球 2女1男柬埔寨入境毒品塞體內遭逮起訴

3毒品人口柬埔寨入境毒品塞下體，檢警機場逮人起出逾半公斤海洛因。（圖：警方提供）

苗栗縣葉姓男子及蘇姓、羅姓女子等3人為毒品人口，去年10月間為了取得毒品施用鋌而走險，將一級毒品海洛因包裹後，分別塞入自身的下體及肛門內，以人體運毒的方式，從柬埔寨夾帶入境。檢警獲得情資在桃園機場將入境的3人逮捕，從體內共起出26包、總重量達588.54公克的海洛因。全案檢察官偵查終結，檢方依運輸第一級毒品罪嫌將3人起訴。

苗栗縣警局刑警大隊接獲線報，指稱有毒品人口以人體運毒方式，將毒品自國外夾帶入境。經報請檢察官林映姿指揮偵辦，發現毒品人口利用觀光名義出境，但只停留短短2、3天就回國，檢警於前年9月間起，與縣警局外事科、鑑識科及苗栗警分局合作展開偵辦。

去年10月專案小組蒐證掌握葉姓男子和蘇姓、羅姓女子等3人自柬埔寨回國，直接前往機場逮人帶回，從3人的肛門、下體內起出以塑膠膜包裹、再以絕緣膠帶纏繞的26包、總重量達588.54公克的海洛因。

苗栗地檢署表示，3名被告於拘捕到案後，由苗栗地方法院收押迄今，全案偵結，檢察官依運輸第一級毒品罪嫌，將葉姓男子等3人提起公訴。警方指出，海洛因人球在運送過程中，萬一包覆海洛因的塑膠膜破裂，會導致夾帶毒品的人員死亡！（彭清仁報導）

