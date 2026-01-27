海洛因暗語「81砲戰」曝光！監聽錄音反成救命稻草 賣家翻盤無罪釋放

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化警方查緝毒品，在監聽的過程中聽到陳男向賣家說到「我要81砲戰」暗語，認定是毒品交易，逮捕陳男和賣家，陳男證稱是「8分之一錢的海洛因」，賣家否認販毒，仍被檢方起訴。該案進入彰化地院審理，法官擴大分析「我要81砲戰」的語意脈絡，發現「81砲戰」確是海洛因沒錯，但賣家並無意賣海洛因給陳男，因此判賣家無罪。

陳男被逮後，向警方供稱，「81砲戰」就是海洛因的暗號，他要向賣家買1000元的海洛因，後來改稱買3000元，買家拿貨到他住處，一手交錢一手交貨。檢方據此將賣家起訴。

由於警方是監聽到「81砲戰」才動手逮人，此暗號成為法庭攻防的焦點。監聽譯文內容為，陳男打電話給賣家「我要81砲戰，我要看電影啦」，賣家回答「齁，蛤」，陳男再追問「你有給『流鼻仔』，甘嘸法度？」，賣家「甘有？沒有了啦!」陳男回「哪裡才有？」賣家再度說，「沒有了啦」。

法官表示，細究雙方的對話內容，被告均回答沒有毒品，因此，就現存通話內容觀之，賣家似是拒絕購毒事宜，可見陳男的證詞已有瑕疵，其次陳男對於該次買1000元與3000元，說詞反覆，不能據此認定雙方有交易的事實，因此判處被告無罪。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

