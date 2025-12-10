海派私房菜遭砸店...主嫌竟是超辣妹子 全程坐車內「欣賞」潑漆實境秀

黃姓主嫌及潘姓女友犯案後躲藏在泰山汽車旅館爽睡，警方以車追人下午1點將人逮補。顏凱勗攝

北市大安區仁愛路知名私房菜餐廳遭砸店一案，主嫌情侶檔今（10）日中午在新北市泰山一間汽車旅館落網！警方循車牌以車追人，直搗旅館房間時，32歲黃姓主嫌與 26歲潘姓女友竟還在床上熟睡，見警方上門瞬間清醒，明知難逃，只能乖乖伸手被銬，全案正式突破。

這起事件發生於今日凌晨 4 時。店家監視器拍下驚悚畫面：一車 5 名黑人惡煞抵達後立刻亮出球棒，對店面玻璃狂砸，碎裂後還由其中一人擔任「潑漆手」，整桶黑色油漆直接往破碎的大門灌入，離開前更不忘敲爛外側監視器。但一切早已錄得清清楚楚。

廣告 廣告

警方調查發現，黃姓主嫌與女友潘女全程待在另一輛車上「觀看」砸店過程，未直接下車，但疑似因店內一名股東與人發生虛擬貨幣糾紛，他遂找來所謂「球棒隊」到場教訓對方。犯案後7人分車逃逸，各自鳥獸散。

大安分局獲報後立即著手調查，根據監視器、車牌與犯嫌動線快速鎖定主嫌行蹤，於今日下午13時許在泰山汽車旅館成功逮捕情侶檔，並持續拘提其餘涉案5名黑人男子到案。警方指出，全案將依毀損、恐嚇等罪偵辦，強調對暴力砸店行為絕不寬貸，會全面追緝其餘共犯歸案。



回到原文

更多鏡報報導

北市知名私房菜餐廳驚傳遭砸店 「球棒隊」砸門潑黑漆

北市知名私房菜砸店畫面曝！5惡煞揮棒不手軟 油漆潑滿門面

夜店大亨遭砍後首度發聲！夏天倫渾身是血走出醫院重批：台北治安真的很差