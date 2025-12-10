「海派私房菜」遭多名「帽T人」砸店、潑紅漆

北市知名餐廳「海派私房菜」，遭多人持球棒砸店還潑紅漆。（圖／TVBS）

台北市大安區知名餐廳「海派私房菜」於12月10日凌晨遭7名嫌犯持球棒砸店並潑灑紅漆，造成店內玻璃碎裂、設備受損。警方下午在新北市一間旅館逮捕涉嫌指揮的情侶檔，兩人供稱是受人指使。該餐廳以江浙上海菜和粵菜聞名，採預約制且在政商名流間極受歡迎，其委任律師表示餐廳並未與任何人結怨或發生消費糾紛，目前正積極配合警方調查事件來源。

案發時間為凌晨4點，監視器畫面顯示一群穿著帽T並遮擋臉部的人從車上衝下，持球棒對餐廳門口猛烈攻擊。在打破大門後，嫌犯們跑進店內繼續破壞，甚至連監視器也遭到攻擊，整個犯案過程僅30秒後便迅速逃離現場。警方調查發現，嫌犯們共乘坐兩輛車，包含指揮和動手的總共有7人。

經由監視器追查，警方在新北市一間旅館內逮捕了26歲潘姓女子和她32歲的黃姓男友。這對情侶在案發時坐在車內，涉嫌指揮整起事件。被逮捕時，潘姓女子行走不穩，兩人初步供稱是受人指使，但背後教唆者身分和犯案動機仍有待釐清。

附近住戶對此事件感到震驚，表示該區域平時相當安靜，突然發生這種暴力事件令人恐懼。海派私房菜委任律師黃柏榮強調，餐廳與消費者之間並無任何糾紛，股東之間也沒有爭執，因此無法確定事件的真正原因。

餐廳員工正忙於清理善後，原本應該是備料等待開店的時間，卻因這起事件而忙於收拾殘局。餐廳門口的玻璃被砸破，樓梯和店內多處被紅色油漆污染，員工戴著被油漆染紅的手套，陸續清理被毀損的物品。適逢年末旺季，餐廳方面希望能盡快找出幕後主使者。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

