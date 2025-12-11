「海派私房菜」遭砸！ 嫌犯疑有「三環幫」背景

台北市知名餐廳「海派私房菜」近日遭到一群人惡意砸店潑漆，引發社會關注。警方持續擴大偵辦，繼逮捕涉嫌指揮的情侶檔後，又於 12月 10日晚間逮捕三名年輕男子，最小僅 18歲。案件調查顯示，主嫌黃姓男子可能與「三環幫」有關聯，然而餐廳方面透過律師再度發聲，表示不認識落網嫌犯，也與任何黑道勢力沒有關係。

監視器拍下砸店嫌犯們的車輛。（圖／TVBS）

監視器畫面記錄了犯案過程，一輛紅色轎車開進巷子後突然停下，多人從車內衝出，另一個角度則拍到前方還停了一輛白色轎車，隨後載著一群人迅速離開現場。這些人正是涉嫌砸毀北市知名餐廳「海派私房菜」的嫌犯。這家在政商名流圈相當有人氣、一位難求的餐廳，於 10日凌晨遭多名穿帽T的人砸店潑漆。

警方在案發隔天下午於新北市一間旅館內逮捕涉嫌指揮的情侶檔，並於當天晚上 10點多再逮捕三人，分別是 18歲謝姓男子、23歲馮姓男子以及 21歲莊姓男子。這三人犯案後逃往新竹橫山，經警方策動後北上到案。三人落網後口徑一致，供稱是被黃姓主嫌找來的。

黃姓主嫌也表示是受人指使。隨著嫌犯們陸續落網，案情出現新的發展。根據警方調查，黃姓男子雖然不是黑幫人口，但從地緣關係來看，疑似與竹東三環幫有關聯。

「海派私房菜」餐廳於案發當天傍晚已恢復營業。餐廳負責人透過律師再度回應，表示與最新落網的三人不認識，與黑幫也沒有任何關係。儘管目前已經逮捕五名嫌犯，但幕後究竟是誰在教唆，是否牽扯黑勢力，仍是待解的謎團。

