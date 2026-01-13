海清宮砸4億 蓋類五星休閒大樓

雲林縣四湖鄉海清宮斥資4億元打造休閒大樓，廟方13日舉行啟用禮典，提升雲林沿海觀光產業量能。（張朝欣攝）

雲林縣四湖鄉三條崙有縣內唯一的天然海水浴場，為打造更優質的旅遊休閒景點，三條崙海清宮包公祖廟斥資4億元蓋休閒大樓，廟方13日舉行啟用禮典，縣府表示已編列1億3700餘萬元，在海水浴場周邊規畫海洋生態園區，結合風箏衝浪等水上活動，進一步提升雲林沿海觀光產業量能。

休閒大樓啟用禮典由海清宮主委蘇金志主持，縣長張麗善、副縣長陳璧君、縣議會議長黃凱、國民黨立院總召傅崐萁、立院院長韓國瑜與夫人李佳芬、前雲林縣長張榮味、立委張嘉郡等人出席，共同慶祝雲林沿海地區規模最大的休閒大樓落成啟用。

蘇金志表示，休閒大樓設有100餘間各式房間，包括雅房、套房、獨立平房等，可供500餘人入住，方便遊客前來海清宮參拜、海水浴場戲水後住宿，盡情享受當地美食與風土民情，希望藉此增加在地經濟發展，創造更多就業機會。

張麗善因喉嚨不適，由陳璧君代為發言，她提到，海清宮香火鼎盛，但是缺少住宿設備，無法留住香客夜宿，海清宮斥資4億元興建媲美五星級的休閒大樓，配合縣府推動的「三條崙海水浴場風華再現」計畫，打造雲林最新型態的觀光聖地。

陳璧君說，縣府去年自籌1億3700萬元，規畫「三條崙海洋生態園區」，以海清宮為中心延伸至周邊植物園，營造台灣西部最美麗、永續的休閒場域。休閒大樓啟用後，旅遊機能更完善。

縣府指出，三條崙海水浴場曾是中南部地區最著名的天然海水浴場，因年久失修閒置多年，經中央與地方政府合力活化，將舊房舍整修後成立「雲林國際風箏衝浪學校」，推廣風箏衝浪、風翼衝浪，每年「海洋音樂會」更帶動地方休閒產業的發展。