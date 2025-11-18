海濱公園意象廣場遭煙火破壞 市公所清理報警將儘速修復作業

台東海濱公園海洋意象廣場，日前遭不當施放煙火破壞。（台東市公所提供）

記者鄭錦晴／台東報導

台東市海濱公園熱門景點「海洋意象廣場」，日前遭不明人士不當施放煙火破壞，現場留下大量垃圾，並造成馬賽克磁磚破裂、地面焦黑，影響市容與遊憩品質。市公所接獲通報後立即派員前往處理，並已報警備案。

市長陳銘風表示，已完成初步清潔與安全維護，但部分受損磁磚嚴重，仍需後續修復工程才能恢復原貌。

海洋意象廣場以鯨魚、海星等海洋生物圖騰設計，自啟用以來深受市民與遊客喜愛，成為散步與拍照的知名打卡點。此次遭破壞事件，不僅損及公共設施，也引起地方關注。

廣告 廣告

市長陳銘風指出，馬賽克磁磚破裂、地面焦黑，影響市容觀瞻，已報警備案。（台東市公所提供）

陳銘風對此表達遺憾，他說，最辛苦的是第一線維護環境的工作人員，公共設施遭惡意破壞絕不應被容忍，公所已依照「台東市公園及園道管理自治條例」第十條規定報警備案，並將全力配合警方調查，以釐清責任、追究相關人士，確保公共空間安全與品質。

市公所也指出，海濱公園是市民與遊客共享的城市景觀，需要大家共同維護，呼籲民眾珍惜公共設施、共同守護台東的美麗環境；未來將持續加強巡查與維護，並盼社區與民眾能提高警覺，一同打造更安全、友善的休憩空間。