海灘探險意外！ 4人受困獲救.1女溺水不治

花蓮縣 / 綜合報導

今（9）日上午有8男8女共16人組團，在沒有領隊帶領下從台南到花蓮遊玩，他們到舊台9線靠近象鼻隧道處，以繩索攀降的方式到海灘探險，沒想到其中62歲的張姓女子，疑似因漲潮被捲入海中，警消獲報立刻通知相關單位，找到人後，直升機將人吊掛救起，但已明顯失去呼吸心跳，送 醫搶救後仍宣告不治。而另外同行的4名遊客也一度受困在海灘，所幸已平安脫困 。

空勤總隊的直升機在海面上空執行救援任務，跟時間賽跑，將一名溺水的女子吊掛上來，但人被救起時已經明顯失去呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治。9日上午消防局接獲警方轉報，有一名62歲的張姓女子疑似因為海灘漲潮遭海浪捲入海中，消防人員到場發現位置，試圖以繩索垂降進行救援，明明看到人已經在海上但難以靠近，最後在中午12點46分完成吊掛。

花蓮縣消防局特搜大隊和仁分隊分隊長王韋竣說：「因為無法目視被捲走的民眾，所以偕同海巡單位的無人機進行搜索。」根據了解，包含張姓女子同行的共8男8女有16人，他們自行組團沒有領隊帶領，從台南到花蓮遊玩，一早從舊台9線靠近象鼻隧道處，以繩索攀降到海灘探險，沒想到張姓女子，疑似因漲潮被捲入海中。

花蓮縣消防局特搜大隊和仁分隊分隊長王韋竣說：「4名民眾受困於下方的沙灘約50米深的位置，那本局警消及特搜大隊利用繩索技術，協助將4名民眾脫困。」另外還有同行的4名遊客，一度受困在下方約50米深海灘，經警義消垂降使用繩索技術，協助上拉成功脫困，傷口包紮後離開現場，至於詳細事發原因仍需進一步調查。

