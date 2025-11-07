海灘散步見「巨型海怪」…專家曝背後真相！

國際中心／翁莉婷報導



英國1名43歲女子德萊妮近日在海邊溜狗散步時，看見了自己從來沒看過的景象，她發現一隻巨型海洋生物被沖到岸上沒有動靜，似乎已經失去生命，而這個未知生物身體呈現淺藍色、細長狀、有著一顆大頭。她拍下照片上傳到社群後引發網友熱議，紛紛好奇這樣長相奇特的生物是什麼魚類。





歐洲康吉鰻為康吉鰻屬的一種魚類，是世界上體型最大的鰻魚。（圖／翻攝自維基百科）

德萊妮將照片發到社群後，瞬間引起許多海灘遊客和線上野生動物愛好者的好奇心。綜合外媒報導指出，索塞克斯野生動物信託基金（Sussex Wildlife Trust）有專家前往海灘查看後表示，這隻海洋生物是「康吉鰻」（conger eel），體型最長可達到2.75公尺為一種細長的無鱗魚，外觀通常呈現灰藍色、腹部則是呈現淡金色，以「難以捉摸」的習性而聞名。

該名英國女子在沙灘上發現康吉鰻，照片在社群上引發熱議。（圖／翻攝自臉書「The Argus」）





此外專家還透露，這種鰻魚是「夜行獵食者」，通常白天會躲在岩石或沙質海底的洞穴、縫隙中，晚上才會出來覓食。康吉鰻在英國西部更為常見，有記錄顯示在布萊頓西碼頭（Worthing）下方生活著「大量」康吉鰻，當地居民也表示「不知道這樣的巨型生物生活在很靠近海岸的地方」，感到非常驚訝。





原文出處：英國海灘見「詭異巨型生物」無生命跡象…當地居民嚇爛：完全沒看過！

