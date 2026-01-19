海灘現「薯條海嘯」 貨櫃落海數千袋沖上岸、恐危害生態

英國薩塞克斯海灘近日出現大量冷凍薯條與塑膠包裝，部分區域堆積近76公分，引發環保憂慮。（圖／Joel Bonnici提供，下同）

英國東南部薩塞克斯郡（Sussex）一處海灘近日出現大量冷凍薯條與塑膠包裝袋，引發當地居民驚訝與關切。據英國海岸防衛隊（HM Coastguard）證實，事件起因於先前有16個貨櫃自一艘貨輪墜海，導致大量食品與包裝隨海流漂至岸邊。

當地民眾喬爾．波尼奇（Joel Bonnici）在受訪時表示，他於13日早晨在Falling Sands海灘散步時，驚見沙灘上堆滿炸薯條，有些區域甚至堆積達約76公分（2.5英尺）深。他形容現場情景彷彿「加勒比金色沙灘」，但實際上滿是油炸食物與塑膠袋。

廣告 廣告

當地居民喬爾．波尼奇散步時發現異狀，形容沙灘像『加勒比金色沙灘』但實為炸物與塑膠殘骸。

這批落海貨物原為「食品與包裝品」，目前海灘上可見成千上萬袋薯條與碎裂的包裝袋散落一地。除了引起好奇圍觀，也導致清理難度大增。由於包裝袋流入海中，外界擔心恐對海洋生態造成危害，當地一處海豹棲地亦可能受波及。

波尼奇指出：「我常下水潛水，知道海豹對塑膠袋很好奇，牠們可能會把塑膠當玩具甚至誤食，這很危險。」他在臉書（Facebook）社群中發起清理志工招募，盼儘速移除塑膠垃圾，減少生態風險。

大批食品與包裝品因貨櫃落海沖上岸，英國海岸防衛隊已派機巡查周邊海域。

東薩塞克斯郡議會（East Sussex County Council）已發布安全提醒，呼籲近期前往海灘的民眾避免接觸不明食品與包裝殘骸，並強調「請務必為犬隻繫上牽繩，有些食物可能對動物有害」。目前英國海岸防衛隊已出動飛機巡查海面，確認是否仍有其他貨櫃漂流，但至今尚未發現新增情況。

東薩塞克斯郡議會呼籲民眾外出時留意寵物安全，勿任意接觸異物。（圖／翻攝自X，@nypost）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

蔥油餅夫妻遭逆子殺害！最後擺攤畫面曝光 Google高評變「永久歇業」

蘆洲逆子弒親！為錢砍父母10多刀 慌張逃逸畫面全被拍

蘆洲雙屍爸白天賣蔥油餅「晚上當宮廟乩身」助信徒 回家慘死逆子刀下