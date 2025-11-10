海灘遊玩釀悲劇！花蓮象鼻隧道1死4受困 62歲女遭浪捲走不治

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

花蓮象鼻隧道下方海灘傳憾事！一名62歲張姓女子昨（9）日上午在海灘遊玩時，疑似因海灘漲潮，被海浪捲入海中。消防局上午11時8分獲報後趕到現場，請海巡單位用無人機搜索，鎖定張女位置後，用直升機吊掛上岸。不過，張女已失去生命跡象，急救後仍宣告不治。此外，一同戲水的4名遊客也受困於海灘，經警義消協助後脫困。

62歲張姓女子在海灘遊玩時，疑似因海灘漲潮，被海浪捲入海中。（圖／花蓮縣消防局特搜大隊提供）

據悉，這團8男8女遊客從台南出發，昨日上午抵達花蓮舊台9線，在象鼻隧道附近以繩索攀降至下方海灘遊玩，未料62歲的張女因海灘漲潮，不慎被海浪捲走。消防人員獲報後，即刻派遣和仁分隊、新秀分隊及特搜大隊，共4車、6警消、4義消及1台無人機前往救援。

廣告 廣告

消防人員到場發現張女已漂在海上，因無法鎖定溺水者確切位置，由海巡單位無人機協助搜索，定位張女位置後，協調空勤總隊出動直升機支援，將張女從海面上吊掛救起。然而，張女已失去呼吸心跳，送醫急救後於下午1點半左右宣告不治。

而同行的4名遊客也因漲潮受困於隧道下方約50公尺深的海灘。警義消垂降救援，利用繩索技術將他們拉至路面，4人於中午12點多成功脫困，沒有生命危險。詳細事發經過，仍待警消進一步調查釐清。

更多FTNN新聞網報導

違規左轉露餡！花蓮通緝犯持刀拒檢 劫車逃亡兩日終落網

佛祖街「百人遭活埋」？男傳假消息引恐慌遭送辦 他回應：對言論負責絕無造謠

國慶連假傳憾事！花蓮16歲少女深夜搭竹筏秀姑巒溪出海口失蹤 海陸空合力搜救中

