海灣國家勸川普別打伊朗！72hr斡旋內幕曝
[NOWnews今日新聞] 美國警告伊朗當局若武力鎮壓抗議者，不排除採取軍事行動。一名海灣國家官員透露，卡達、沙烏地阿拉伯、阿曼和埃及等4國，本週進行72小時的外交斡旋，成功勸阻美國總統川普暫緩對伊朗的攻擊計劃。
據經濟時報、CNN報導，一位海灣國家官員表示，經過過去72小時的密集外交努力，卡達、阿曼、沙烏地阿拉伯、埃及等4個海灣國家，成功勸阻美國避免對伊朗發動攻擊，並警告稱攻擊可能帶來安全和經濟風險，影響美國和更廣泛的地區，緩和華府和德黑蘭之間的緊張局勢。
這四個國家也警告伊朗，任何對美國在海灣地區設施的攻擊都將對伊朗與該地區各國的關係產生嚴重後果。
海灣國家官員強調，華府聽取來自地區盟友的資訊非常重要，特別是對川普總統外交政策議程至關重要的海灣夥伴國的訊息，「這些對話的重點在於降低公開言辭的溫度，並避免可能引發更大區域不穩定的軍事行動。」
消息人士稱這波外交斡旋已促成局勢降溫。卡達作為美國的重要盟友，過去曾在加薩及其他衝突中，擔任美國與相關方之間的中介角色。
海灣國家之所以會有焦慮情緒，是因為許多美軍設施就駐紮在這些國家境內，各國都擔心美伊開戰，境內的軍事據點將成為伊朗報復的目標，支撐區域經濟命脈的能源設施，也極有可能在衝突中遭到摧毀。
另據《華爾街日報》報導，美國官員表示，總統川普已被告知，對伊朗發動大規模打擊不太可能導致政權垮台，反而可能引發更大範圍的衝突；在伊朗可能報復美國中東地區盟友、美軍設施的狀況下，也需要部署更多軍事火力。
