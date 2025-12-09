海灣國家正成為「資本家的矽谷」！達利歐：AI泡沫確實存在 但別急著撤出市場

全球最大的對沖基金「橋水基金」（Bridgewater Associates）創辦人達利歐（Ray Dalio）。（圖／達志／美聯社）

全球最大的對沖基金「橋水基金」（Bridgewater Associates）創辦人達利歐（Ray Dalio）於美東時間8日表示，海灣國家正迅速崛起成為全球最具影響力的人工智慧樞紐之一，並將該地區的興起比擬為科技產業的「矽谷效應」。

達利歐在接受《CNBC》專訪時指出，阿拉伯聯合大公國及其鄰國，正在把龐大的資本與全球人才的大量湧入結合在一起，成為吸引投資管理者與人工智慧創新者的「資本家的矽谷」。

阿聯和沙烏地阿拉伯今年相繼推出上百億美元規模的計畫，以打造雲端、資料中心與其他AI相關基礎設施，背後由主權基金與全球科技企業合作支撐。

今年宣布的Google雲端與沙國公共投資基金（Public Investment Fund）之間的100億美元協議，目標是在當地打造「全球AI樞紐」，並推動更多資料中心與AI計算工作在沙國境內落地。

此外，今年稍早，科技巨頭OpenAI、甲骨文（Oracle）、輝達（Nvidia）與思科（Cisco）共同宣布，將在阿聯建立大型人工智慧園區「星際之門」（Stargate）。

當被問到阿聯、沙國與卡達，是否可能在全球AI競賽中躍升為領導者時，達利歐表示：「他們已經成功打造出人才聚集的環境。這個地區正成為資本家的矽谷……現在人們開始湧入、錢進來、人才也跟著進來。」

在過去30多年持續造訪阿聯首都阿布達比（Abu Dhabi）的達利歐指出，海灣地區的蛻變源自縝密的國家治理與長期規劃。他將阿聯形容為「1個在動盪世界中仍保持韌性的樂土」，理由包括其領導力、穩定性、生活品質以及打造全球競爭力金融體系的雄心，「這裡對人工智慧或科技的熱情，就像舊金山（San Francisco）等地一樣，非常相似。」

然而，達利歐也警告，全球經濟在短期內正朝向1個高度不確定性的未來邁進，原因是多種重大力量同時交匯，他也重申了自己對市場處於泡沫狀態的憂慮。

達利歐表示：「接下來1、2年將會更加危險。」並點出他關注的3大主導週期：債務、美國政治衝突，以及全球地緣政治，正在同時發生。

首先，全球龐大的債務負擔已開始對市場施加壓力。達利歐透露：「我們在市場的不同角落看到裂縫，包括私募股權、創投，以及再融資的債務等等。依我看，我們正處於泡沫中，幾乎從各項指標來看皆是如此。」他表示現況與2000年的網際網路泡沫相似，但不像1929年的經濟大蕭條。

再來是美國政治衝突。他預期美國政治將在2026年期中選舉前變得更加混亂，「當我們走向2026年的選舉……你會看到在不同形式上更激烈的衝突。」再加上高利率與市場資金集中在少數巨頭，使市場更加脆弱。

達利歐補充：「各國都不能無止境地累積債務，但在政治上，他們既不能加稅，也不能削減福利，因此被困住了。」這種財政困境也加劇了國內的兩極分化：「我們現在同時看到左派與右派的民粹主義……這意味著不可調和的分歧。」

達利歐也再次強調，雖然AI熱潮確實呈現泡沫跡象，但他建議投資人不要因為估值拉高就急著撤出市場。

近月有關AI泡沫的討論甚囂塵上，包括OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）也曾表示AI市場正處於泡沫。成功預測2008年次貸危機的電影《大賣空》原型人物麥可貝瑞（Michael Burry）更預言AI泡沫可能在2年內破裂。

達利歐透露：「所有泡沫都發生在重大科技變革時期。你不該只是因為它是泡沫就退出，你應該觀察的是泡沫破裂的時機。」他補充，泡沫破裂的誘因通常來自貨幣環境的緊縮，或是為了履行義務而被迫出售資產。

他也警告，創投、私募股權與商用不動產正面臨壓力，因為過去便宜取得的債務正以更高利率展期。

