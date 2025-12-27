海灣繪本館整修後變身 優化動線提升親子空間

（中央社記者趙麗妍台中27日電）台中市海灣繪本館因建築老舊，民進黨籍立委蔡其昌向文化部爭取新台幣2000萬元預算，除重整內部動線並增設友善哺乳空間，今天重新開館，館內飄浮大鯨魚及繪本牆面，可愛又吸睛。

由蔡其昌創辦的海灣繪本館位於台中市清水區的清水眷村文化園區內。2017年開幕，孩子能在館內看故事、聽故事，更與在地學校、社區結合推廣繪本故事，連續11年在海線舉辦幸福親子藝文季。但因館舍建築老舊，出現漏水、空間不足等多項問題。

蔡其昌今天告訴媒體表示，2023年向文化部爭取近2000萬經費挹注，進行全面翻修。工程除強化建築結構、根除漏水問題，也重新整理內部動線並增設友善哺乳空間。

蔡其昌感謝中市府將館舍交給海灣繪本館營運，還有許多善心企業、天使投資人的贊助，因為集結眾人的愛心，才能持續守護這座屬於孩子們的夢想基地。

海灣繪本館今天重新開館，室內空中飄浮一隻大鯨魚，木質地板搭配繪圖牆面，還有專屬大空間提供孩童活動。現場還有「繪本生活節」吸引大批親子家庭熱情參與，氣氛熱鬧。（編輯：龍柏安）1141227