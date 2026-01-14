海牛文化守護者「水哥」走了 彰化潮間帶失一靈魂人物

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣芳苑「海牛文化」推手魏清水今（14）日在家鄉告別式辭世，享年57歲。上百位親友、文化界人士齊聚送行，彰化縣長王惠美親頒褒揚狀，感念他多年投入海牛文化保存與傳承的努力，全場沉痛不捨。

芳苑海牛文化靈魂人物魏清水走了，享年57歲，魏清水他一生守護潮間帶牛車文化，讓海牛成為地方驕傲。（記者陳雅芳攝）

魏清水，外號「水哥」，1969年生，早年北上工作，33歲毅然返鄉。因不捨童年記憶中「海牛採蚵」傳統逐漸消失，他主動向村內耆老學習養牛與牡蠣養殖技術。2003年，他成立「芳苑海牛車隊」，成功挽救了潮間帶牛車文化，也將其發展為具地方特色的生態觀光體驗。

廣告 廣告

在魏清水長期推動下，「芳苑潮間帶牛車採蚵文化」於2016年登錄為彰化縣無形文化資產，2020年更升格為文化部「傳統知識與實踐類」國家級無形文化資產，成為全國第四個獲此認證的項目，魏清水被視為這項文化的關鍵人物。

芳苑海牛文化靈魂人物魏清水走了，享年57歲，魏清水他一生守護潮間帶牛車文化，讓海牛成為地方驕傲。（魏清水臉書）

他創辦全台唯一「海牛學校」，堅持訓練真正能下海載蚵的牛隻，並將傳統漁法轉化為環境教育課程，讓遊客透過實地體驗了解潮間帶生態與漁村文化。他的努力吸引超過30國國際旅客到訪，也促成彰化縣政府舉辦「國際海牛文化節」，使海牛成為彰化觀光亮點。

「水哥」常自比「憨牛」，一步一腳印推廣家鄉文化，早年騎機車、背相機走遍潮間帶與村落，透過媒體與網路讓海牛文化從瀕危傳統變為地方創生典範。他生前最大心願，是將海牛文化列入世界文化遺產，但近年身體下滑，去年雖休養多時，仍不敵病魔，令文化界深感惋惜，也擔憂傳承面臨停擺。

彰化縣長王惠美今天頒發褒揚狀追念其對文化保存的貢獻。（彰化縣政府提供）

彰化縣文化局表示，魏清水是海牛文化靈魂人物，其貢獻與精神將永存彰化文化史冊。文化局已協助家屬申請急難救助，並向文化部提報保存維護計畫，針對海牛文化困境提出因應策略，持續推動保存與活化工作。

縣府農業處指出，芳苑僅存約10頭海牛，傳統牛車採蚵面臨存續危機。縣府除輔導成立「芳苑鄉海牛觀光協會」進行保種與推廣，也透過海牛文化節等活動，期盼讓這項獨特漁村文化得以延續。