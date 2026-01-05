「海牛文化」靈魂人物辭世 魏清水守護芳苑濕地半生享年58歲

魏清水對海牛文化復興的努力，帶動青年返鄉與產業轉型。（翻攝自魏清水臉書）

彰化芳苑「海牛文化」的重要推手魏清水，於去年12月初因腎功能問題住院治療，日前病情惡化導致多重器官衰竭，家屬證實，魏清水於上週六（3日）與世長辭，享年58歲。外號「水哥」的魏清水，不僅是堅持牛車採蚵的蚵農，更是帶領鄉親對抗國光石化、保住芳苑潮間帶資產的文化戰士，他的離去令地方仕紳與文史工作者深感悲慟與不捨。

魏清水於2002年為照顧年邁阿嬤回到家鄉芳苑，發現早年養蚵盛行的黃牛文化因鐵牛車取代而沒落，從全盛時期400多頭凋零至個位數。只有高中學歷的他，憑著對家鄉的熱愛，自掏腰包成立文史工作室，並於2003年組建「芳苑海牛車隊」，他自嘲，當時鄉親笑他是笨蛋，但他默默在部落格與社群媒體推廣，成功讓「海牛耕蚵田」轉型為國際知名的生態旅遊亮點。

魏清水一生最重要的轉折點在於2008年起的「國光石化」開發案。當時他為了保護彰化大城與芳苑一帶的濕地，強力發起文化抗爭，直言開發案將扼殺全球獨一無二的「海牛文化」，因他的奔走與堅持，這項特有的傳統採蚵模式被推向國際媒體與《看見台灣》紀錄片中，最終促使開發案撤銷，並於2016年獲彰化縣政府登錄為「無形文化資產」，列入鄉土教材。

雖然海牛文化帶動了芳苑與王功地區的觀光，讓海空步道成為打卡熱點，魏清水卻始終保持「清醒」，他並未全心投入商業觀光獲取財富，而是選擇繼續耕耘「教育」，並於2020年成立「海牛學校」自任校長。他堅持每天採牧草養牛、用牛車載蚵，他曾自我調侃這輩子都讀「放牛班」，但他在意的始終是具備文化底蘊的「資產海牛」，而非單純取悅遊客的工具。

魏清水的努力不僅成功守住了家鄉的自然環境，更讓許多青年蚵農看見希望，得以返鄉就業。雖然他的腳步停留在58歲，但知名作家潘樵曾為其撰書《像海風一樣吹過母親的故鄉》，記錄這段「憨牛」精神。地方人士感念，水哥留下的不只是觀光財，更是一份對土地的尊嚴與文化自信，這股「海牛精神」將隨著芳苑潮間帶的浪潮，永遠傳承下去。





