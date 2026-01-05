「海牛文化」靈魂推手辭世！彰化魏清水病逝享年58歲

彰化芳苑「潮間帶牛車採蚵」文化推手魏清水（水哥）本月3日因多重器官衰竭辭世，享年58歲。他的離去讓地方鄉親與文化界深感不捨，紛紛在臉書追念。

彰化著名的海牛文化推手「水哥」魏清水，因多重器官衰竭於本月3日病逝，享年58歲。（圖／翻攝自魏清水臉書）

據了解，綽號水哥的魏清水是彰化芳苑地區傳統「潮間帶牛車採蚵」文化的重要人物，該文化已被當地政府列為無形文化資產。魏清水始終堅持使用水牛拉車，延續日治時期的傳統採蚵方式，並在十多年前的國光石化開發案中，站出來捍衛這片濕地與文化，最終促使開發案撤銷。

魏清水始終堅持使用水牛拉車，延續日治時期的傳統採蚵方式，並在十多年前的國光石化開發案中，站出來捍衛這片濕地與文化，最終促使開發案撤銷。（圖／翻攝自魏清水臉書）

魏清水不僅是蚵農，更是文化的推廣者。他每日堅持以最傳統的方式進行採蚵，並將這份文化精神融入教育中。他曾表示，自己守護的是「文化資產的海牛」，而非「觀光海牛」。他的努力不僅讓海牛文化受到重視，也吸引了許多青年返鄉延續這項產業。

廣告 廣告

對於魏清水的離世，許多文化界人士和當地居民感到無比惋惜，紛紛在社交媒體上表達追念之情。文化局表示，魏清水在地方文化保存和教育推廣上做出的貢獻，將永遠留在大家心中。他的精神將持續影響未來，讓海牛文化在潮汐之間訴說這片土地的故事。

延伸閱讀

台積電洩密案再添內鬼！ 工程師被起訴求刑8年8月

驚險畫面曝！新竹縣體育館裝太陽能板 工人竟未繫安全帶

小寒嗨吃優惠快收！漢堡、飲料買1送1 美樂蒂限量周邊快搶