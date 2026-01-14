「海牛校長」魏清水辭世 王惠美頒發褒揚狀感念文化推手
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導
彰化縣傳統知識與實踐「海牛文化」保存者，被譽為「海牛校長」的魏清水，於1月3日辭世，享年57歲。彰化縣長王惠美今（14）日親赴二林鎮告別式會場哀悼，並頒發褒揚狀以示追念，感念其長年投入台灣海牛文化的保存與傳承，場面莊嚴肅穆。
全台唯一「芳苑潮間帶牛車採蚵文化」（海牛文化）在2016年登錄為彰化縣無形文化資產，並於2020年重新登錄為傳統知識與實踐類別，是全國第4個登錄為「傳統知識與實踐類」之無形文化資產，魏清水亦為這項傳統文化的象徵性人物與重要推手。
魏清水早年曾北上工作，2002年回到家鄉彰化芳苑。因不捨童年記憶中的海牛逐漸退場，他積極向耆老請教海牛飼養、訓練與牡蠣養殖技術，於2003年組建「芳苑海牛車隊」後接續成立全台唯一「海牛學校」，從一人一牛開始，不僅堅持每日採草餵牛、牛車載蚵的傳統勞作模式，更將漁業技能轉化為環境教育體驗，引導大眾參與潮間帶文化，致力推廣無形文化資產。
魏清水致力推廣牛車採蚵文化，數度面臨環境變遷與疫情衝擊，但仍堅持理想，強調「沒有文化扎根，產業無法長久」。他成立了「海牛學校」，將推廣範圍擴大，讓更多民眾能實際體驗採牧草養牛、牛車載蚵的傳統生活，期盼能延續這項傳統知識的生命力。他積極推動所屬團體參與各項文化推廣活動，展現對家鄉及土地的熱愛。
文化局表示，享譽全台的海牛校長魏清水一生守護這片潮間帶，其貢獻與精神將銘刻在彰化文化史冊。文化局除主動協助家屬向文化部申請相關急難救助資源，亦向文化部申請C類補助，針對「芳苑潮間帶牛車採蚵-海牛文化」辦理保存維護計畫，針對相關困境提出相因應之保存維護策略。
農業處表示，隨著社會變遷，機械化的採蚵車（牡蠣搬運機）已日漸取代牛車，潮間帶牛車採蚵有瀕臨滅失的危機，目前芳苑海牛僅剩下10隻，為保護「芳苑潮間帶牛車採蚵」文化及維持傳統漁法並展現芳苑沿海地區特有漁村特色，彰化縣芳苑鄉海牛觀光協會已於110年成立，持續進行海牛保育相關工作，彰化縣政府也藉由辦理國際海牛文化節活動，讓海牛文化能永續傳承。
照片來源：彰化縣政府提供
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬
社會中心／李豫翰、黃啓豪 台北報導台北市一名科技業經理，遭到詐騙，還二度被坑殺！他先砸了3千萬買虛擬貨幣，沒想到資料又被詐團轉給〝假代書集團〞，一名假代書突然找上門，說可以提供抵押貸款，還找來假金主簽約，最後連價值2千萬的房子也被騙走，總計損失高達近六千萬。警方押著5名嫌犯，依序走上警車，他們都是假代書集團的成員，就有一名被害男子碰上冒牌代書，結果被騙走千萬房產。吳姓男子日前加入投資群組，先後砸了3千萬買虛擬貨幣，詐團又將他的資料給下層假代書集團，過沒多久，一名蘇姓代書突然找上門，說可以協助房產抵押貸款，馬上就能拿到現金，還找了一名周姓金主出面，假裝是買家來簽約，房子過戶抵押貸款2千萬，被害人直到血本無歸，連房子都沒了，才驚覺被騙。科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬（圖／警方提供）警方偵破這個蘇姓幹部為首的假代書集團，逮捕7名車手，3名金主，還有6名假代書，這些假代書過去當房仲，還在新生北路二段租辦公室，營造正派形象，其中蘇姓主嫌負責跟詐團接洽，拿到詐騙來個資，就跟被害者聯繫，二次剝皮，吳姓男子在台北一間科技公司擔任經理，老本跟房產都被騙走，損失近6千萬元。科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬（圖／警方提供）這些假地政士被發現沒有代書資格，卻幫人辦理過戶等等手續，警方也從現場證物發現好幾本借款書，懷疑還有其他受害者，同時也要向上溯源，追查詐騙源頭。原文出處：科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬 更多民視新聞報導偷抱走學姊黑貓還施暴致死 男大生辯「喝到斷片」仍被起訴最新／輔仁大學驚傳火警 濃煙竄天驚悚畫面曝光劣！高雄惡男酒駕撞人竟加速駛離 逃1小時落網被收押民視影音 ・ 1 天前 ・ 17
這6處雲林親子景點太療癒 和風美拍、萌寵互動、免門票莊園成熱門亮點
雲林有許多讓大人小孩都會笑開懷的療癒天地，大家去過了嗎? 從充滿日系氛圍、還能餵萌寵的和風莊園，到以乳牛為主角的遊樂牧場、免費入園的可可巧克力主題園區，再到夢幻兔子神社、落羽松秘境與超可愛積木主題公園，每一站都是充滿驚喜與回憶點的必玩亮點，把雲林變成孩子的快樂遊樂場吧！Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 3 週前 ・ 13
影／手術室「我今天願意加班」引熱議 彰基醫療長：是對生命的堅持
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】近日，關於手術室內一張「我今天願意加班」的宣導圖文在網路引發熱議，甚至被貼互傳媒 ・ 17 小時前 ・ 7
勞保中斷老年還能一次領？短暫掛保職業工會小心1狀況 達人曝4種人「白繳錢」
很多勞工朋友在年輕的時候，不論是健康因素、家庭因素，亦或純粹是公司的因素，離開職場被公司退保，現在年紀大了想到還有勞保年資尚未請領，想提出勞保一次領卻被駁回。有網友問到自身59歲，勞保年資24年，在加保職業工會半年後，想申請一次領，卻被工會提醒，表示現在提出申請，會被勞保局拒絕給付。對此，勞保達人張秘書在YT影音解答，除了59歲才臨時加保職業工會，被拒......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
2026 必玩東京最新景點一次看！Ginza Sony Park、豐洲 teamLab新展區、高輪 Gateway City
MOOK玩什麼,YT頻道,YOUTUBE,日本旅遊,東京旅遊,GinzaSonyPark,高輪GatewayCity,teamLab 東京旅遊從來不缺話題景點，但隨著 2025 年底至 2026 年初多個新場域開幕或改造完成，這座城市再度升級成為最值得造訪的都市之一。想拍漫遊打卡照、想體驗互動藝術、想在都會腹地放慢步調、又或想愜意逛街走跳，新一波的景點名單都將帶給旅人全新印象。本篇將從銀座核心的 Ginza Sony Park 出發，到東京灣區的 teamLab 豐洲展館，以及融合購物、住宿、綠意與文創的高輪 Gateway City 逐一介紹，並從交通、營業資訊到門票細節一次整理給你。景點+ ・ 1 天前 ・ 1
彰化鹿港吹9級強風 目擊塑膠箱上演"離家漂流記"
中部中心/李文華 彰化報導九級風，好狂！臨海的彰化鹿港鎮，上個星期在冷氣團南下時，吹起最大九級強風，這時民眾目睹，有相疊的塑膠箱子，被風吹著跑，上演"離家漂流記"，還好路過的汽機車，都完美閃過去！目擊者笑稱，不會棄養也不放生，就請"家長"盡快帶回去！鹿港九級風推跑塑膠箱。這輛汽車倒退的時候，差一點撞上它，還好沒有！這一輛機車，閃過去了，再來一輛，也閃過了！ㄟ拜託，大馬路上，是誰放的路障？路障本尊，長這樣，紅色箱子橫著放，黑色箱子直立在上面，看看監視器拍下的瞬間，箱子彷彿被線拉著跑，就這樣瞬間飄移！身為目擊者也把影片PO上網的，是她，她說塑膠箱可能是遇到了！目擊者說，風很大，那到底是，有多大？鹿港九級風推跑塑膠箱。氣象達人觀測到，8日當天，彰化鹿港吹九級強風，當地民眾說，這樣的風速，在臨海鹿港，是冬季日常！九級風，把塑膠籃子推了50公尺，現在它們孤零零的，待在路邊！警方提醒民眾，要把物體固定好，一旦造成他人損害，主人會被罰款，還需要負起賠償責任！原文出處：彰化鹿港吹９級強風 目擊塑膠箱上演「離家漂流記」 更多民視新聞報導日本大雪打亂連假！ 下週一恐現10年來最大風雪遊日注意！ 成人日連假強碰冷氣團 今明恐現強烈風雪誓師大會意外! 徐欣瑩湖口大造勢舞台電視牆竟倒塌民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
北捷東門站又有事！目擊者：女咆哮喊肚子餓「車廂點火」片曝 警急壓制
台北捷運信義淡水線13日傍晚，東門站有一名女子在車廂內咆哮，情緒失控，反覆喊著「肚子餓」等內容，並干擾其他乘客，引發車廂騷動，捷運警察獲報後，立即趕到現場處理，強制上前架住女子。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4
快訊／北市議員陳怡君詐領助理費、收賄 一審判刑7年10月
台北市議員陳怡君被控以人頭方式詐領384萬助理費，另涉以「顧問費」名義向建商收受70萬賄款，士林地檢署依貪汙、偽造文書等罪嫌起訴陳怡君等人。士林地院審理後，今天（12日）下午3時宣判。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
毒狗報復？女縱火.男追撞害墜谷 分手情侶雙送辦！
苗栗縣 / 綜合報導 苗栗有一名女子懷疑愛犬被前男友毒害死亡，縱火燒前男友的工寮，前男友趕回工寮途中，發現女子開車離開，竟然開車尾隨，並且從後方追撞她的車，將她連人帶車撞下3公尺邊坡，警消接到報案，趕緊將人救上來，所幸送醫後沒有大礙。女子因為火燒工寮，被依公共危險罪移送，而前男友則被依公共危險、家暴、殺人未遂等罪移送偵辦。一輛汽車開過轉彎處，被後面緊跟的另一輛汽車撞下道路，整輛車失控向前衝，連撞好幾根防撞桿，接著翻落3公尺的邊坡，而後方的汽車本來快掉下去，緊急拉回方向盤往道路開，停在了道路中間，男駕駛趕快下車，到邊坡查看狀況。警消人員接獲報案到場，發現轎車四輪朝天翻了下去，而女駕駛受困車內，趕緊將人救出抬上擔架送醫，興隆村村長張省南：「後面那台開很快衝過來，差一點撞到我。」這是發生在苗栗銅鑼鄉興隆村這處路口，回到現場防撞桿都被撞斷，邊坡下方物品散落，警方調查。事情發生在10日晚上大約7點40分，被撞的是40歲邱姓女子，撞她的是52郭姓前男友，女子懷疑愛犬被前男友毒死，當晚7點多縱火燒了前男友租的工寮，打給前男友後離開，前男友趕回工寮途中，會車時發現對方，掉頭追她，兩次撞擊把女子連人帶車撞下3公尺邊坡，再打電話報警。苗栗分局偵查隊副隊長薛宇宏：「郭男依公共危險、家暴、殺人未遂等罪，移送台灣苗栗地方檢察署偵辦，邱女則因縱火，依公共危險罪移送。」警方表示，女子先縱火燒前男友工寮，前男友再開車衝撞對方，互相報復兩人都被抓，警方到場後，對男子實施毒品快篩檢測，發現有毒品安非他命反應，全案偵訊後將女子和男子，雙雙移送偵辦。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前 ・ 1
疑前男友蓄意衝撞! 轎車翻落邊坡 女駕駛一度受困
中部中心/邱俊超 苗栗報導苗栗縣銅鑼鄉，10日晚間發生一起車禍，有一輛自小客車，追撞前車，導致前車翻落3公尺深的邊坡，女駕駛一度受困車內，警消獲報後趕抵現場，將人救出送醫，肇事的男駕駛，沒有離開，也輕傷送醫。女方指控，這是一起蓄意衝撞案，嫌犯就是自己的前男友！恐怖情人前男友追撞前女友。透過監視器畫面，看到在馬路的過彎處，前後兩輛車都高速行駛，這時後車擦撞前車的車尾，導致前車失控，從畫面上消失，後車男駕駛迅速打開車門，前往查看，被追撞的車子，翻落邊坡，呈現四輪朝天的狀況！恐怖情人前男友追撞前女友。目擊民眾是苗栗銅鑼鄉興隆村的居民，案發在10日晚間將近八點，警方與消防隊獲報後，分別派人趕往現場。車子掉入三公尺深邊坡，車內有一人受困，由消防人員協助傷者脫困！追撞前車的郭姓男駕駛，沒有離開現場，等待傷者被拉上路面！連人帶車翻落，邱姓女駕駛，主述右邊肩膀及頭部疼痛，還好她意識清楚，被送往醫院治療。看看當事車輛，挨撞又翻車之下，車體扭曲變形，女方指控，這是一起蓄意衝撞案，涉嫌想要她命的，就是自己的恐怖前男友，由警方後續調查。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：苗栗轎車翻落邊坡 女駕駛一度受困怒控前男友蓄意撞 更多民視新聞報導恐怖情人街頭報復！基隆男毒駕狠撞前女友 凌晨投案遭送辦追撞車禍案外案! 恐怖情人互控縱火.殺人未遂雙送辦二寶爸下藥性侵女同事還辯「被仙人跳」 挨告後搬失智母癌末父求情民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
快訊／陳怡君涉詐助理費384萬還收賄！ 一審判7年10月、褫奪公權5年
[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導台北市議員陳怡君與辦公室主任張惠霖，涉嫌詐領助理費共計384萬餘元，並收受建商賄賂70萬餘元協助關說建案。士林地檢署依貪污...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
長草掩蓋成陷阱! 老翁摔落古井 消防隊降繩索救援
南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義縣報導嘉義縣義竹鄉一名老翁，在散步時不慎掉落被雜草掩蓋的古井，民眾發現後趕緊報警。消防人員抵達後，原本要把長梯伸進古井裏，但因井口太小而作罷，最後是找來吊車，降下繩索，指導老翁固定身體往上拉，成功將人救上來送醫。消防人員將長梯插入井中，發現無法完全伸進去，中途就被卡住，只好又拔出來。（圖／民視新聞）救護車急忙趕到一處草叢空地，消防人員一下車立即拿著長梯跑過去，二話不說，直接插入井中，因為有老先生掉到裏面。消防救護人員：「阿伯你有辦法爬嗎？」阿伯回答，「把我拉上去這樣就好了啦。」但卻發現無法完全伸進去，中途就被卡住，只好又拔出來。換叫吊車過來，改用吊的。消防救護人員：「等一下，你左手舉高，舉高就好，手伸出來。」由於古井實在太小，無法容下兩個人，救難人員站在洞口，指導老先生把繩索固定在身上，然後再把人拉上來。消防救護人員：「1、2、3，拉了拉了！好了！走了！」老翁不慎掉落被雜草掩蓋的古井，消防人員找來吊車，降下繩索，指導老翁固定身體往上拉，成功將人救上來送醫。（圖／民視新聞）花了好一番功夫，總算將人拉上來，老先生身上有些外傷，趕緊送醫治療，沒有生命危險。嘉義縣義竹消防分隊長陳汶偉：「現場為一名民眾墜落受傷，有一名男性傷者年約79歲，肢體外傷意識清楚，給予相關處置後送往長庚醫院救治。」這起掉落古井的事件就發生在嘉義縣義竹鄉義竹村，老先生現年79歲，平常都會在附近走動散步，疑似因為古井旁邊的雜草長得太高，覆蓋住古井，老先生一時沒注意，一腳踩了進去。還好有民眾發現，趕緊打119求救，及時救了老人家一命。原文出處：長草掩蓋成陷阱! 老翁摔落古井 消防隊降繩索救援 更多民視新聞報導陳佩琪曬照ATM狂提領！認「存摺420萬」來自阿北黃國昌新北後援會成立 柯文哲「缺席」活動原因曝光你去休息! 9旬老翁堅持騎車上路 霸氣女警阻止民視影音 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
迎接馬年！部桃新屋分院「醫馬當先」攝影展溫馨亮相
迎接2026新春馬年，衛生福利部桃園醫院新屋分院於今年開年之際，在分院一樓藝文走廊推出「醫馬當先」藝文展覽。本次展覽以影像為媒介，結合醫療專業與人文美學，呈現分院醫師的專科特色與形象風采，讓就醫民眾在行走廊道之間，也能感受醫療現場之外的溫度與關懷，為新的一年注入溫暖。 本次展覽以醫師形桃園電子報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
萬里私人會館工安意外 「硫化氫」超標7倍、2工人昏厥｜#鏡新聞
新北市萬里區一間私人會館，今天(1/12)找來工班，施作排水涵洞工程，沒想到下方的溫泉水，飄散出高濃度的有毒氣體"硫化氫"，導致一名工人當場昏厥、失去呼吸心跳，老闆試圖救人自己卻也昏迷，警消到場後，立刻將人救出送醫，2人經過搶救都已脫離險境，而消防測量後發現，現場的硫化氫濃度，竟然高出標準值的七倍。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
悚！高雄男無照酒駕 攔腰撞飛25歲單親媽｜#鏡新聞
高雄杉林區1/10發生驚悚車禍，三十九歲曾姓男子酒駕把在路邊修車的二十五歲保養廠女員工給攔腰撞飛，女員工送醫後雙腿骨折，骨盆碎裂，犯嫌酒駕肇逃後，又在同一路段撞倒雙載機車，又再害騎士跟乘客受傷，事後被警方逮捕，酒測值0.69嚴重超標，也被檢方認定情節重大聲押獲准。根據了解，曾姓男子是地方頭痛人物，有多項酒駕跟毒品前科，四處闖禍連自己的老父親都希望他進了看守所後就不要再出來了！鏡新聞 ・ 22 小時前 ・ 1
高雄酒駕衝撞車禍！ 保養廠技師彈飛骨折.骨盆碎裂
高雄市 / 綜合報導 10日下午，高雄市杉林區發生酒駕四處衝撞車禍，根據了解，肇事的曾姓男駕駛，在清水路撞了一名保養廠女性技師逃逸後，又在70公尺外衝撞一部雙載機車，事發後，保養廠業者氣憤向媒體透露，男子是地方頭痛人物，有毒品前科，這次除了酒後肇事外，疑似還涉及砸店、毆人案件，更加碼爆料，去年曾開車跑給員警追，還一度有衝撞行為。由於20出頭歲的女技師要扛起家計，現在又重傷，讓保養廠業者心疼講到哽咽，盼能重判這名肇事駕駛！保養廠外站著兩名人員，看似在查看車輛，沒想到下一秒，一部轎車從維修車輛，與遊覽車之間，高速往前衝，其中一名女技師，不幸被撞上，人彈飛重摔倒地，車殼零件四散，揚起大片煙塵，保養廠業者說：「你有沒有怎樣。」巨大聲響傳出後，內部人員嚇得趕緊出來查看，但可惡的是，肇事駕駛看到闖禍了，不但沒停下，又以高速逃離現場，保養廠業者說：「就聽到咻，就聽到碰，妹妹就不見了，車主在我們這個路上來回這樣衝來衝去，應該時速，應該有140，140有。」整起車禍就發生在高雄杉林區，10日下午3點多，事後經查又是酒駕釀禍，保養廠業者說：「一個人要扛起所有的家計，對，所以我有跟她媽媽說，不用擔心以我現在的能力，我能幫我就盡量幫。」曾姓駕駛先在清水路撞了20出頭歲的女技師，導致他腿部骨折、骨盆碎裂，接著在70公尺外，又撞上上一部雙載機車繼續逃，一小時候警方在山仙路將他查獲，因散發濃濃酒氣，酒測值達0.69。旗山分局交通組組長洪家和說：「涉嫌酒後駕車公共危險及肇事逃逸(致人受傷)，並建請檢察官向法院聲請羈押獲准。」喝酒上路害己又害人，而現在這名駕駛遭起底，是地方頭痛人物，有毒品前科，保養廠業者說：「中午的時候就已經，已經惹事了，就好像疑似有打了人，2025年9月16的時候就在旗山也是跑給警察追。」根據保養廠老闆透露，當天駕駛還涉及砸店、毆人案件，去年疑似還曾開車衝撞員警，究竟當天一共犯下多少案件，現在警方也持續追，但人在被逮後，法院裁定收押。 ※飲酒過量，有害（礙）健康；酒後不開車，安全有保障。 《華視新聞網》提醒您，飲酒過量，有害（礙）健康，未滿十八歲禁止飲酒。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
肥料車下車失控翻 駕駛壓車內 3移工拋飛共2死2傷
中部中心／張家維 南投報導南投水里鄉山區，發生死亡車禍！10日下午，陳姓男子開小貨車，車斗載3名移工，到山上送肥料，行經一處險降坡轉彎時車輛失控，衝到下方農地，撞斷電線桿翻覆，陳姓駕駛被壓在車裡，車斗3人遭拋飛，造成2死2傷。小貨車翻覆在農地4輪朝天，車頭撞得扭曲變形，駕駛被困在車內。救難人員以破壞器材剪斷車門邊框，試圖將人救出。車輛失控衝下坡撞電桿翻覆 陳姓駕駛被壓在車裡（圖／翻攝畫面）10日下午，陳姓男子駕駛小貨車，後方車斗上載了3名移工，準備前往水里山區送肥料，行經一處彎道險降坡時來不及轉彎，導致車輛失控衝下坡，直衝到下方農地，車輛撞得翻覆，後車斗上3名移工被當場拋飛。陳姓駕駛被救出時 臟器外露明顯死亡（圖／翻攝畫面）警方初步調查，3名移工都是逾期停留，車禍拋飛，1死2傷；陳姓駕駛是本國籍，被救出早已沒有生命跡象。警方表示，可能因為駕駛不熟陡坡路況有關，至於是否有機件故障或其他原因，仍要進一步調查。肥料車下車失控翻 3移工拋飛 駕駛壓車內 2死2傷（圖／翻攝畫面）原文出處：小貨車下坡失控烏龜翻 駕駛困車內 車斗3人拋飛 更多民視新聞報導【有片】龜山逃逸移工被拖下車 「空車持續滑行」他上演神救援大園男遭威脅支付違約金 警方曝真相守住1萬5快新聞／綠高雄初選賴瑞隆勝出 陳其邁喊話：團結整合迎接大選民視影音 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
追撞車禍案外案! 恐怖情人互控縱火.殺人未遂雙送辦
中部中心/邱俊超 苗栗報導持續追蹤這起不單純車禍，竟然涉及了恐怖情人，剪不斷理還亂的愛恨糾葛！警方抽絲剝繭發現，這一對昔日戀人，因為毒殺愛犬的疑雲，女方憤而到男方工寮縱火後離開，在途中卻剛好被男方看到，一路尾隨，蓄意衝撞，導致前女友翻車！案發後雙方互控多項罪名，男方還疑似涉及毒駕！恐怖情人前女友涉縱火。看看這個貨櫃屋，被燒燬了左半邊，原本停在前方的腳踏車，也被燒到快熔化，涉嫌縱火的，就是被追撞的邱姓女子！警方調查，40歲的邱姓女子，與52歲的郭姓男子，兩人原本是舊情人，雖然表面上分了手，其實，還放不了手，更是新仇加舊恨！女方懷疑，男方疑似毒殺自己的愛犬，女方憤而到男方，位在苗栗縣銅鑼鄉興隆村的工寮縱火，犯案完後她開車離開，在途中卻剛好被聞訊而來的男方堵到，就尾隨在女方車輛後方，還油門一催，硬是衝撞前女友的車子後方，害她摔落邊坡！女方受了外傷，但意識是清楚的，她指控男方，有家暴行為，這次還追撞她，是恨不得殺了她嗎？涉嫌殺人未遂等罪嫌！男方另外毒品快篩檢測，有安非他命陽性反應，須驗尿確認。涉嫌毒駕、公共危險等，被移送法辦！女方則因為縱火，涉嫌違反公共危險罪嫌！這對恐怖情人的愛恨糾葛，剪不斷理還亂，以雙雙送辦暫告一段落！恐怖情人前女友涉縱火。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：追撞車禍案外案! 恐怖情人互控縱火.殺人未遂雙送辦 更多民視新聞報導驚悚！板橋男加油站自焚後「撲人」釀2傷 動機尚待警方釐清詭異男「加油站縱火」釀兩傷 起底背景前科累累彰化木材廠大火竟是人為縱火 嫌偷百萬童子錫燈民視影音 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
判決出爐! 蘆洲女金項鍊曾遭搶 警循線追查成功逮嫌
社會中心／綜合報導再過一個月，就要農曆新年，不少人喜歡戴黃金，沾沾喜氣，新北蘆洲一名女子去年4月和友人騎機車雙載，沒想到半路，遇到歹徒，搶走脖子上的金項鍊，最後警方循線追查才逮到人，判決也出爐，好在金項鍊失而復得，不然就虧大了，因為黃金去年4月每錢1萬3340元，短短8個多月，現在已經漲破1萬8200元。穿黑色背心的男子，騎著機車，一路尾隨，突然一個伸手，就將右邊的機車後座女子，脖子上的金項鍊扯下，整條搶走，加速逃逸。事發在新北蘆洲長安街，去年4月20號，一名女子和友人騎機車雙載，沒想到半路，遇到歹徒，搶走脖子上的金項鍊，最後警方循線追查才逮到人。警方對著嫌犯說，「人家就說你，搶他金項鍊，監視器都調好了，鞋子褲子衣服都一模一樣，安全帽一模一樣、髮型一模一樣，會冤枉你嗎」。警方當場逮人，原來是名毒犯，判決已經出爐，好在金項鍊失而復得，不然就虧大了，因為黃金去年4月每錢1萬3340元，短短8個多月，現在每錢已經漲到18290元。黃金驚驚漲 警方呼籲財不露白 避免歹徒覬覦（圖／民視新聞）蘆洲警分局偵查隊警務員李延昱呼籲說，「近年金價持續攀升，適逢年節將近，民眾若攜帶大量現金或購買金飾，務必提高警覺，切記「財不露白」，避免成為歹徒覬覦目標」。畢竟年關將近，就怕又出現黃金大盜，因為金價驚驚漲，國際金價今天衝到每盎司4612美元，預估在國際地緣政治持續升溫下，黃金還會再漲。黃金驚驚漲 每盎司已經來到4612美元（圖／翻攝自''黃金價格資訊站''）台北市金銀珠寶公會理事長石文信表示，「預期的話，今年的金價上看5000的機率非常大，甚至於有一些機構，已經看到5200，地緣政政治的問題，相對的沒有解決的話，那推升黃金金價，是一個非常重要的因素」。黃金持續走強，遲遲看不到天花板，何時衝破5000美元大關？也引發市場高度關注。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：黃金驚驚漲 警方呼籲財不露白 避免歹徒覬覦 更多民視新聞報導美新一波伊朗關稅手段中國首當其衝 北京對德黑蘭石油依賴程度有多高？買車再等等！傳台美談判「美國車進口關稅17.5%降至0%」台股.台積電雙創高 搶賺紅包行情 3招選股心法民視財經網影音 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
頭份街頭槍響! 嫌犯疑酒後糾紛談判 攔車開槍2傷
民視新聞／綜合報導苗栗頭份市中正路，下公園附近路段，清晨五點多驚傳槍響！附近民眾表示，起先只看到一輛休旅車與轎車相撞，一度以為是車禍，不過，警方到場蒐證，一查發現休旅車的後車廂不但有手槍還有子彈，雙方疑似酒後糾紛談判，其中一方攔車開槍，造成兩人受傷就醫！一輛休旅車，突然往左轉，逆向停在對向車道，乘客急忙開車門下車，才剛起步，就看到後面一輛轎車，撞上休旅車。附近民眾：「看到兩部車子啊，兩部車子相撞啊，（以為是相撞嗎）對啊，（所以不知道發生什麼事情），我就看（到）警車啊，兩三部警車還有吊車。」警方調查，雙方疑似有糾紛，嫌犯開槍朝轎車射擊，造成玻璃碎裂，車上兩人受傷就醫。（圖／民視新聞）這兩輛車並不只是發生車禍，那麼單純，現場還傳出槍響！事發在清晨五點多，警方調查，一輛休旅車行經頭份中正路下公園路段，直接跨越車道，攔下轎車，休旅車上乘客下來開槍，造成轎車車上兩人中彈受傷，自行就醫。頭份分局副局長吳國偉：「警方於現場遺留自小客車，後車廂查獲改造手槍1支，子彈11發等犯案工具，現場黎男與李男兩位傷者，已就醫救治無生命危險。」中彈的轎車駕駛，是22歲黎姓男子自行到頭份為恭醫院就醫，畫面中可以看到他走路一拐一拐，走進急診室，因為他右腳腳踝，疑似受到槍傷，院方立即安排手術治療。轎車內另外一名傷者，則由同夥開車載往新竹台大就醫，也是腳部受傷。頭份分局副局長吳國偉：「嫌犯供稱係因喝酒，產生嫌隙相約談判，目前正全力查緝，案件由苗栗地檢署檢察官，指揮偵辦，並不排除任何原因持續追查。」警方在休旅車上找到改造手槍與子彈。（圖／民視新聞）開槍嫌犯案發後逃離現場，警方目前找到休旅車車主到案說明，以及另一名關係人，鎖定槍手身分全力追緝。原文出處：頭份街頭槍響！嫌犯疑酒後糾紛談判 攔車開槍2傷 更多民視新聞報導ICE擊斃女駕駛稱"自衛"掀議 市長痛批"根本胡扯"自衛或執法過當？ 美國ICE探員當街槍殺女子美ICE擊斃女子惹議！ 波特蘭再傳執法人員開槍釀2傷民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言