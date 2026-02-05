海生館研發珊瑚融合技術 2年內復育突破3萬株

大人小孩站在展缸前看工作人員種植片棘孔珊瑚，國立海生館近年致力於珊瑚復育，目前後場培育約60種珊瑚、總量突破3萬株，團隊近日還研發出融合技術，讓原本需耗時5年以上的珊瑚生長期，縮短到2年就能拼出巨型森林。

國立海洋生物博物館講師郭富雯表示，「不同種珊瑚牠是不能擺在一起的，非常相似或是不同種，牠會有競爭、牠有地盤領域的特性，跟一般的生物是比較不一樣的。所以我們這邊就是運用同樣的這種片棘孔珊瑚，然後把牠融合在一起。」

單片直徑55公分的大型珊瑚，其實是由25株小珊瑚合體而成。研究團隊利用片棘孔珊瑚的組織癒合特性，將多株復育個體像積木或拼圖般緊密排列，使牠們相互融合，不僅加速展示景觀建成，也能減輕自然環境的壓力。

國立海洋生物博物館館長溫志宏說明，「全世界的水族館，珊瑚的部分都是來自野外。例如說牠野外拿進來是1，展示從1開始往下掉；可是在我們研究裡面，我們可以把1拆成100，100再長成100棵1。小的話我們把牠用融合的技術把牠變成大的，大的我們就可以直接從後場移到前場。」

屏東小琉球及恆春海域有著豐富的珊瑚礁生態，過去各國研究珊瑚都須進行野外採集，人工繁養殖除了能替代採集，也能成為受損礁區修復的技術參考，海生館表示未來希望能與墾管處合作，將珊瑚種到墾丁海域、為復育盡一份心力。

