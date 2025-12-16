海生館舉辦海洋保育宣導活動 野放欖蠵龜

康復海龜爬向大海

國立海洋生物博物館於屏東後灣沙灘，舉辦海洋保育宣導暨海龜野放活動，本次野放海龜是海洋保育署「海洋保育類野生動物救援組織網」於今年10月9日接獲通報，高雄蚵子寮漁港安檢所有拖網混獲到欖蠵龜一隻，經收容照養後，評估健康及活動能力均恢復良好，野放使其重返海洋。

海生館表示，漁民若有釣獲或混獲海龜，請立即通報海巡署或撥打海巡署「118」專線，由海保救援網啟動後續救援和收容程序。