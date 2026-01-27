海生館野放二隻混獲海龜 紮根海洋保育觀念

康復海龜爬向大海

國立海洋生物博物館在屏東後灣沙灘，舉辦海洋保育宣導暨海龜野放活動。在海巡人員的專業戒護下，眾人親眼見證康復後的保育類「綠蠵龜」及「欖蠵龜」重返大海擁抱。本次野放的兩隻海龜均曾因漁業「混獲」受困。其中，欖蠵龜於高雄蚵子寮安檢所通報救援；綠蠵龜則在曾文溪安檢所被發現。兩者分別誤入拖網與流刺網，所幸經海生館治療與評估後，確認恢復良好，具備重返自然的能力。

此次活動特別邀請民眾與孩童參與，將生命教育與環境保護意識向下扎根。