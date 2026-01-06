海生館阿德利企鵝寶寶「小遙」亮相 害羞慢熟惹人愛

海生館阿德利企鵝寶寶「小遙」3個月大，個性害羞慢熟，已經進入展缸和大家見面。（海生館提供／羅琦文屏東報導）

海生館阿德利企鵝寶寶「小遙」3個月大，個性害羞慢熟，已經進入展缸和大家見面。（海生館提供／羅琦文屏東報導）

海生館的極地水域，企鵝超萌可愛。（羅琦文攝）

海生館最受歡迎的活動「我與企鵝的0.1毫米」，可以體驗被企鵝簇擁的感受，還可以親手餵企鵝。（海生館提供／羅琦文屏東報導）

屏東海生館去年10月傳出超萌喜訊，阿德利企鵝家族迎來新成員，海生館近日為小企鵝舉辦命名活動，最後以日文「Haruka」的漢字「遙」命名為「小遙」。海生館表示，小遙個性屬於比較害羞慢熟型，但飼育員靠近不會走開，目前已經進入展缸和大家見面，歡迎大家到海生館來，給小遙最高的祝福。

海生館表示，日前舉辦的「募名鵝來」企鵝寶寶命名活動，每一個名字都感受到滿滿的用心與祝福，最終企鵝寶寶的名字為「小遙」，對於其他獲得高度關注與喜愛的提名，也同樣承載著大家對企鵝寶寶的祝福與期待，這些溫暖的心意，海生館都一一珍藏在心。

廣告 廣告

海生館說明，「遙」代表著從遠方而來的生命奇蹟，也寓意牠將展開一段向未來延伸、無限可能的旅程。在日文裡，「Haruka」帶有清新而溫柔的氛圍，如同小企鵝誕生時的純淨姿態，希望「遙」能在大家的陪伴下，一步步探索世界，在海洋的懷抱中健康茁壯。

海生館表示，小遙現在3個月大，是亞成鳥，雖然比較害羞慢熟，但願意接近飼育員，也會願意吃飼育人員餵食的飯，是很有潛力的海鳥，剛開始下水就很快找到上岸的方式，幼稚園時期會相約其他的企鵝寶寶同學一起去玩冰，也會出去跟其他種類的企鵝互動。

海生館指出，阿德利企鵝原生於南極，對環境與溫度極為敏感，能在館內成功孵化相當不易，這次順利成功孵化企鵝寶寶，不僅是生命誕生的喜訊，也展現了飼育團隊在環境調控與照護細節上的用心與專業。

海生館說，館內最受歡迎的活動「我與企鵝的0.1毫米」，由飼育員親自導覽，近距離觀察企鵝的生活空間，了解牠們的飲食、清潔與照護過程。不僅能親手餵食這群可愛的企鵝，並留下與企鵝的專屬合照，感受踏進極地區被企鵝簇擁的體驗，活動最後更讓民眾DIY企鵝羽毛瓶，帶走真實的企鵝羽毛，留下寶貴的回憶，歡迎大家一起來與這群可愛的企鵝互動。

更多中時新聞網報導

威爾史密斯被控性騷 樂手報案反遭解僱

陳大天登記結婚 叮囑自己要承擔

假日輕急症中心 雙北每小時僅1患者