海產吃一半…19歲女遭小琉球「198噸客輪撞夾」！華僑市場凹V型慘況曝

記者簡榮良／屏東報導

船怎麼沒停下來！今（29）日中午11時52分，一艘從屏東縣小琉球返港的198噸客輪，不明原因直接撞上港邊的華僑市場，欄杆凹V型發出巨響，餐桌全被掀翻，場面凌亂不堪，現場趕緊拉起黃色封鎖線；一名19歲女子正好坐在欄杆旁吃海產，意外當下首當其衝，肢體疼痛，意識清醒，送往輔英醫院救治。

一艘從小琉球返港的198噸客輪，不明原因直接撞上華僑市場，欄杆凹V型，餐桌被掀翻，場面凌亂不堪。（圖／民眾提供）

據悉，這艘客輪總噸位 198噸、全長30.5公尺、深V型單胴體設計的高速客輪，最大可搭載乘客182人，往返東港與小琉球最快僅需14分鐘，今日從小琉球返港時出意外，是什麼原因釀禍還需要航運公司進一步調查釐清。

目前交通部門與港務單位已經到場處理，船隻後續停靠安全區域檢修，並調查事故原因，以防類似事件再次發生。

客輪船頭明顯有撞擊痕跡。（圖／民眾提供）

一名19歲女子正好坐在欄杆旁吃海產，意外當下首當其衝。（圖／民眾提供）

