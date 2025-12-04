海產店老闆「入珠最大顆」 常客愛不釋手！出軌鹹濕對話曝光

台北一名海產店老闆出軌店內常客，被正宮發現後提告，雙方LINE鹹濕對話曝光。（示意圖／翻攝自pexels）





台北一名海產店老闆阿傑（化名）出軌店裡常客美美（化名），兩人行徑大膽，兩人經常單獨外出，甚至在LINE對話中互稱「老公、老婆」，對話內容涉及鹹濕訊息，最終被原配發現後提告。士林地方法院審理後判決，美美須支付精神慰撫金新台幣25萬元。

判決書指出，正宮小佩與阿傑於民國102年結婚，也從未離婚。然而自2022年開始，阿傑與美美發展超越一般朋友的交往關係，多次單獨約會、用LINE傳送親暱訊息及私密照片，甚至談及「你的在（再）粗一點就很完美」、「我入珠，最大顆，女生愛不釋手」等露骨對話。

廣告 廣告

小佩認為，美美明知阿傑已有配偶，仍積極與其交往，已構成侵害配偶權的行為，因而向法院求償精神慰撫金50萬元。對此，美美及其律師提出抗辯，指出她與阿傑交往之初，並不知阿傑仍婚姻存續，阿傑甚至自稱已離婚、是單親爸爸，LINE帳號也使用化名陳俊霖與美美聯絡。

美美強調，她只是被阿傑騙取感情與信任，並非蓄意侵害原告配偶權，且交往期間還曾提供金援協助阿傑支付店務開銷與債務，認為自己是受害者，請求法院駁回原告訴訟。

法院審理後認定，雖然美美聲稱不知阿傑已婚，但她在LINE對話中多次提到「我覺得你偶爾對妳老婆好一點，至少目前是她在扛家計」、「你老婆也說你小」、「你老婆也嫌，不是我」等內容，顯示她明知阿傑已婚，仍與他保持親密互動。法官認為這已構成對小佩的侵權行為。

判決指出，婚姻關係中，夫妻應互守誠實，維護共同生活之圓滿安全與幸福，第三人若明知有配偶仍逾越一般交往界線，其行為可構成侵害配偶權，因此法院最終判決美美需支付25萬元，自民國114年6月23日起至清償日止。

更多東森新聞報導

只是懷疑外遇！狠夫砍死妻後「與屍體自拍」還囂張PO網

男人會不會劈腿看這「3大行為特徵」 習慣往往最誠實

3寶媽腳踏3條船！偷吃丈夫好友還叫寶貝 遭求償百萬

