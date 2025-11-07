海產捐肝救父報平安！曝躺病床虛弱照暖喊：攜手面對未來

【緯來新聞網】演藝圈男星海產（本名劉威廷）早年參與《大學生了沒》節目為觀眾熟知，目前為資深主持人吳宗憲旗下藝人。經紀人近日透露「近期檢測出肝癌初期，醫生評估後，說明無法走一般的治療程序，只能以換肝的形式救治」，海產為了幫助父親，他已進行了肝臟捐贈手術，並於11月4日手術順利完成後向外界報平安。

海產捐肝救父報平安。（合成圖／TVBS提供、翻攝海產臉書）

海產在手術前夕特地分享與父親牽手的照片，並在貼文中感性地提到，父親長年支持他追夢，如今換他在病痛面前挺身而出。他也幽默地表示，平常除了在節目上愛開玩笑，生活中沒有做過壞事，笑稱自己的肝「粉粉嫩嫩」，代謝功能良好。他對父親喊話：「從明天起，我們就像連體嬰一樣，攜手面對未來。」

海產捐肝救父手術順利完成。（合成圖／翻攝海產臉書）

手術結束後，海產稍晚上傳了躺在病床的照片，說明手術過程順利。他提到在全身麻醉時腦海中浮現了父親首次帶他去游泳的情景，也不忘鼓勵仍在手術中的爸爸：「你要認真吸收我的肝，等你康復後換我帶你去衝浪。」

