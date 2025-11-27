海產捐肝救父術後不到3天就上工

海產（劉威廷）26日跟職籃新北國王啦啦隊隊長Amber出席「2025鱸石共鮮節」記者會，他於月初捐了75％的肝臟救爸爸，表示爸爸原本就有B型肝炎、肝硬化的問題，又因長年過勞及作息不正常，導致肝臟功能嚴重受損，當時醫生甚至預估最多剩3個月的壽命，爸爸也一度寫好遺書，決定放棄治療。

海產昨說，得知爸爸決定放棄治療時，氣憤地告訴爸爸：「我在演藝圈被當笑話一輩子、窩囊了一輩子，這次換我做主了！」最終打動了爸爸，讓他接受了肝臟移植手術，並且收回遺書。

對於外界讚他是演藝圈孝心代表，海產謙虛表示不敢當，「只是盡了身為兒子應盡的義務」。手術成功後，父子都已順利返家休養，海產更是術後不到3天就重回螢光幕上工，「現在身體比較容易累而已，很常睡午覺，晚上6、7點就睡了」。他說，目前只需多注意飲食，雖然比較容易累，但能救回爸爸一命，一切都值得。