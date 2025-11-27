海產捐肝救父首露面！父寫好遺書爆口角「肝只剩20％」

海產日前捐肝救父被封為「孝心代表」。（圖／南縣區漁會ＸYahoo購物提供）





藝人海產（劉威廷）日前剛完成捐肝手術，今（27）日復工後公開亮相，看起來恢復的不錯，他與新北國王啦啦隊隊長Amber出席「2025鱸石共鮮節」活動，談及近日捐肝救父一事，他也公開術後恢復狀況。

海產透露，爸爸是B肝帶原者，原先有一半的肝硬化，又因為生病而罹患輕微憂鬱症，豈料，某次檢查時意外發現另一邊的肝出現白點，確診肝癌，一天要吃將近50顆的藥，醫生本來建議栓塞治療，但治療效果不顯著，萬一癌細胞擴散就只剩三個月生命，因此決定換肝。

海產提到，爸爸得知罹癌後原先有點消極，甚至已經回家寫好遺書，想要放棄治療，父子倆更為此吵架，我跟他說，「你這樣有點自私，你覺得我活得心安嗎？我在演藝圈可笑了一輩子，捧人家一輩子，我今天在家裡我有能力捐肝給你，這次換你捧我好嗎？」

海產憶起捐肝給爸爸的過程，有感而發表示：「很希望他可以好好活下去！」談及自己的身體狀況，他也坦言變得比較容易累，現在晚上6、7點就會睡著，「 我的肝其實剩百分之二十，肝功能偏弱，比較容易累，大概一個月後慢慢恢復」，醫生也提醒飲食要少油、少鹽，心情調適好，忍得住疼痛就可以工作，而他日前出外景，同場藝人十分體恤他，讓他感到十分窩心。



