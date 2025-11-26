海產捐肝救父！曝光術後「腹部L字型傷口」喊：這是光榮的象徵

男星海產的父親罹患肝癌並出現肝硬化症狀，唯一的救命方式就是換肝。34歲的海產與父親配對成功後，勇敢捐出部分肝臟拯救父親生命，並在網路上分享了從術前到術後的完整過程。儘管腹部留下了L字型傷口且時常疼痛，海產仍然形容這是「光榮的象徵」。手術非常成功，父親術後健步如飛，而海產的孝心舉動也獲得許多網友讚賞，稱他為「真男人」。

藝人海產捐肝救父。（圖／黃盈容攝）

藝人海產日前在社群媒體分享了自己捐肝救父的全過程。由於父親罹患肝癌且已出現肝硬化症狀，醫師表示唯一的治療方式就是換肝。海產與父親配對成功後，毅然決定捐出部分肝臟給父親。他在影片中紀錄下這段經歷，表示：「在你們看到這支影片的時候，我的捐肝手術已經奮鬥了6個小時。」

手術非常順利，海產提到父親術後恢復良好，沒過幾天就離開加護病房，甚至能夠健步如飛。海產說：「我爸換我的肝之後，健步如飛，我們兩個在競賽喔？」雖然他自己也順利出院，但傷口仍會疼痛，不過他認為這是值得的。海產表示：「康復的狀況還不錯，回去都有好好的休養。」關於傷口的疼痛，他描述道：「就是這種痛，隱隱作痛你知道嗎，這種痛就是你在忙的時候你會忘記，但你就是靜下來，你反而一個人在家休息，那個痛會一直放大。」

海產時常在社群更新手術後的狀況。（圖／翻攝海產FB）

在恢復期間，海產秀出了腹部L字型的手術傷口，並透露有一段時間無法碰水，只能以擦澡方式清潔身體。為了促進腸胃蠕動，他每天都會外出走路運動。在飲食方面，海產表示：「飲食的方面就是盡量少油少鹽，跟爸爸一樣少油少鹽，因為鹽是對肝的負擔。好像連膽都一起移除了，所以吃東西會比較容易，油脂吃太多也比較容易拉肚子，所以就特別注意這兩個飲食。」

由於海產將大部分的肝臟都捐給了父親，他必須特別注意飲食清淡、多補充蛋白質，並確保有足夠的休息時間。海產溫暖地向父親喊話：「我們一起努力」，展現了他陪伴父親走過最痛苦時光的決心。他也同時呼籲大家要保重身體，因為健康才是最重要的。海產的孝心舉動獲得了眾多網友的讚賞，紛紛稱他為「真男人」。

