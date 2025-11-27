海產捐肝75%救父 術後晚上六點就去睡

藝人海產月初成功捐肝救父，26日出席「2025鱸魚共鮮節」記者會，首次分享手術歷程。他透露，爸爸有B肝、肝硬化，因為長年過勞、作息不正常，肝功能嚴重受損，被醫師評估「最多只有3個月生命」，父親一度消極到不願繼續接受治療，甚至連遺書、財產分配都已經規劃好。

海產、Amber出席活動（圖／南縣區漁會 x Yahoo購物）

海產為父捐出75%肝臟，希望爸爸能收回遺書，對於外界讚他是演藝圈孝心代表，他謙虛表示不敢當，只是盡了身為兒子應盡的義務。手術成功後，父親一開始產生排斥現象，但隔了一星期後，身體已經慢慢適應，也已經回到家中休息，約需要花一個月時間恢復，目前正積極復健走路。

至於自身狀況，海產說，會盡量保持少油少鹽的飲食習慣，把自己當作正常人來調適，現在大概晚上六、七點沒事就會去睡覺。不過手術金額不小，扣除保險理賠後，大概還需要付70萬費用。

海產月初捐肝救父（圖／南縣區漁會 x Yahoo購物）

另一方面，樂天女孩韓援廉世彬最近傳出遭到性騷擾，同為樂天啦啦隊的成員Amber，今天也出席活動，表示自己也曾發生類似遭遇，曾差點被人「熊抱」，好在她成功閃避，也認為自己從小就是蠻懂得保護自己的人。

Amber說，平時就非常注意週遭的人，甚至連手機攝影角度比較低的情況都會特別注意。她透露，當時球隊聯盟的執行長「黑哥」（黑人陳建州）曾為此親自道歉，之後當事人也有對她表達歉意。

此外，日前三上悠亞宣布加入職籃夢想家啦啦隊，Amber 給予正面評價，認為這是好事，可以讓原本沒有關注籃球的人反而進場去關注，並相信各種跨領域的合作都是正面的。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導