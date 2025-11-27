海產捐75肝臟救父後現身 揭術後一度出現排斥「積極復健中」

【緯來新聞網】藝人海產、人氣啦啦隊員Amber今（27日）出席南縣區漁會「2025 鱸石共鮮節」記者會，最近為父親捐肝而被封為「孝心代表」的海產，術後公開亮相，受訪時他分享，為救治父親而進行活體捐肝的感人過程。他為父親捐出了自己 75 的肝臟，展現了深厚的父子情誼，但他也強調，自己只是盡了人子應盡的義務，謙稱不敢自居為演藝圈的孝心代表。

為父親捐肝而被封為「孝心代表」的海產，術後公開亮相。（圖／南縣區漁會提供）

海產的父親今年 62 歲，在手術前，醫生曾宣布海產父親的病情已經擴散，最多僅剩三個月的生命，當時，父親的心情相當複雜，一度感到消極，甚至不願意繼續治療。海產透露，父親當時連遺書都已寫好，並完成了財產分配。面對父親的消極，海產表示，雖然「男生跟男生之間不會講太多噁心的話」，但他對父親說：「如果是我生病你一定會捐（肝）給我！」並真誠希望爸爸能收回遺書。



手術成功後，海產的父親一開始出現排斥現象，但大約一個禮拜後，身體已比較適應海產捐出的肝臟。目前，海產的父親已回到家中休息，肝功能仍偏弱，但預計約一個月後會慢慢恢復，目前正積極復健走路。父子間的互動充滿幽默。海產打電話給父親問他在做什麼時，父親回答：「他在修肝！」。海產也曾在醫院開玩笑問父親：「爸你現在是不是每天在這裡，是不是有看到喜歡的護士？」



至於海產自身狀況，他表示目前盡量保持少油少鹽的飲食習慣，並努力把自己當作正常人來調適心情。他透露，晚上六、七點沒事時就會睡著。海產也提到，所有開刀費用扣除保險理賠後，他可能還需要支付 五十幾萬至七十萬 的費用。

藝人海產、人氣啦啦隊員Amber出席「2025 鱸石共鮮節」記者會。（圖／南縣區漁會提供）

此外，關於同為樂天啦啦隊員的 Amber 在公開場合被問及性騷擾相關議題時，Amber 分享了自身經歷。她表示自己也曾發生過類似遭遇，在 2023 年曾差點被「熊豹」。但她表示自己閃避得很好，成功避開，認為自己從小就是一個蠻懂得保護自己的人。



Amber 進一步表示，她會非常注意週遭的人，甚至連手機攝影角度比較低的情況都會特別注意，她希望每個人都能擁有保護自己及保護別人的能力。她透露，當時球隊聯盟的執行長「黑哥」（黑人）曾為此親自道歉，之後當事人也有對她表達歉意。對於日前三上悠亞加入職籃夢想家啦啦隊的合作，Amber 則給予正面評價。她認為這是好事，可以讓原本沒有關注籃球的人反而進場去關注，並相信各種跨領域的合作都是正面的

