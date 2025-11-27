海產捨不得弟弟捐肝：這件事讓給我好不好 爸爸太消極他忍不住說重話「你很自私」
南縣區漁會今（27日）舉辦「2025 鱸石共鮮節」記者會，邀請主廚楊子毅、藝人海產、職籃新北國王啦啦隊員Amber在記者會中品嚐鱸魚與石斑魚片的多元料理。近日，海產捐肝給父親，訪問時他透露，爸爸一開始不想治療、態度消極，但他希望爸爸好好跟他們一起活著。
最近為父親捐肝而被封為「孝心代表」的海產，成為全場最受矚目焦點。談到「捐肝手術」非做不可嗎？海產分享，假如不做手術的話，醫生不敢說會活多久，但只要一擴散就是只剩3個月的生命，所以海產的爸爸一開始有點消極，不想治療。海產回家跟爸爸要討論捐肝這件事時，爸爸卻選擇先寫遺書。他跟爸爸之間不會講太多噁心的話，所以他告訴父親：「爸，肝我一定會捐給你，我就先問他說『如果是我需要，你會不會捐給我？』他說他一定會捐，我說那就對了，就是我這樣回你的，你把遺書收回去，我把肝捐給你之後，你把這個數字重填一次，他已經做好財產分配了。」
海產透露，利用半開玩笑的方式勸導爸爸做治療：「你回去把財產重新分配一次，你好好地活下去，再把這個數字填多一點。」眾人開玩笑說，是看到遺書上的遺產分配不滿意嗎？海產真摯地說：「希望爸爸好好地跟我們一起活下去才是重點。」更感人的是，海產透露，弟弟也有去做肝的配對，兄弟兩個人其實都能捐，但他捨不得弟弟捐，他說：「像我自己的個性，平常當諧星很窩囊，但這件事捨不得弟弟去做，跟弟弟講說：『我一輩子什麼都讓給你，這件事讓給我好不好』。」
爸爸一度心情低落對海產說：「不願意用一個不健康的人換兩個不健康的人。」爸爸想法非常消極：「不然這樣好了，對外就是說配對失敗就好，就讓他一個人該什麼時候走就什麼時候走。」海產一聽非常不悅：「我說這個不是你對外不對外的問題，你這樣子其實有點自私，你講這種話之後我怎麼可能答應你，而且我答應你之後，你覺得我活得心安嗎？就是我明明就是可以治療你，你的生命只要我同意，就是我們去配對，我就可以讓你活下去了，所以你不要這樣子想。」海產說當時其實是父子吵架的，吵到海產也忍不住說重話：「我說爸我在演藝圈可笑了一輩子、窩囊了一輩子，就是哄人家一輩子，我今天在家裡，我已經決定捐肝給你了，這次換你哄我好嗎？然後他才決定說好，不然就去試試看這樣子。」
