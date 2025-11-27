海產救父肝剩20%！手術前最擔心1事 父子「肝互相排斥」得打類固醇

海產捐肝給爸爸。南縣區漁會 x Yahoo購物提供

南縣區漁會今（27日）舉辦「2025 鱸石共鮮節」記者會，邀請主廚楊子毅、藝人海產、職籃新北國王啦啦隊員Amber在記者會中品嚐鱸魚與石斑魚片的多元料理。近日，海產捐肝給父親，他也分享了心情與身體狀況。

最近為父親捐肝而被封為「孝心代表」的海產，成為全場最受矚目焦點。他術後公開亮相，精神飽滿分享道：「前輩們，憲哥他們寄滿多東西來，補品我多少都有吃。」以前不睡午覺的，前陣子錄外景吃飽竟然睡著，變得比較容易累。醫生建議飲食盡量少油少鹽，心情調適好就好，海產透露自己一直都心情很好，爸爸心情比較複雜。

「孝心代表」藝人海產（左）捐肝術後亮相！南縣區漁會 x Yahoo購物提供

海產還分享自己6、7點就會睡著，現場眾人很驚訝：比蔡依林的9點半還早睡。他補充說，睡到大概12點左右會醒過來，但滑一滑手機又睡著。另外，海產透露目前肝剩下20%，所以肝功能偏弱，故會較容易累，大概一個月左右會恢復，沒事的時候就要多休息，肝才會長大。

目前，海產絕對不能喝酒，他分享說自己原本個性是很喜歡跟朋友小酌，所以很擔心肝無法給爸爸用，結果出乎意料，海產得意道：「結果我的肝功能其實蠻強的，我跟爸爸講說我的肝指數什麼都正常，粉紅色！」開刀後，醫生建議不要搬重物，但忍痛忍得住的話是可以工作的，於是開完刀第三天，海產就吃止痛藥上工錄影。

海產自己的手術花了約15萬，跟爸爸的手術一起算的話大概花費將近70萬，他語重心長「要大家顧好肝」。爸爸的肝原本有排斥海產的肝，打類固醇打了一個禮拜，但目前已回家休息，心情還不錯，也可以開玩笑，海產分享打電話問爸爸在幹嘛，對方回：「在休肝。」十分幽默。



