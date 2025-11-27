海產父「肝硬化＋憂鬱症」1天吞50顆藥 寫好遺書不捨兒捐肝

Yahoo購物「2025鱸石共鮮節」記者會;海產說明捐肝救父過程。(記者陳奕全攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕藝人海產本月初在臉書透露，自己「捐肝救父」，當時消息曝光令各界相當感動。他今(27日)與職籃啦啦隊《Queens》隊Amber一同出席「鱸石共鮮節」活動時，也首度公開分享整個手術過程心路歷程。

提到父親近年的健康狀況，海產坦言十分嚴峻，「爸爸肝硬化、B肝、肝癌，再加上很多小毛病，並發憂鬱症，一天要吃4、50顆藥。」原本透2次栓塞手術試圖控制病情，但效果有限，醫師最終建議改做肝臟移植。海產與弟弟一起接受評估，他開玩笑透露：「我是我們家最高的，醫生說我的肝比我弟弟適合。」

最終他捐出75%的肝臟，但坦言過程並非一帆風順，「捐肝前其實也有跟爸爸吵架，中間還有一大堆檢查、核磁、心理評估。」即便如此，他仍堅定做出決定，因為醫生明白告知：「如果不做這個手術，最多只剩3個月。」他也透露，爸爸一度非常消極，甚至寫好了遺書，還做好財產分配。海產苦笑補充：「我就跟他說你重寫啦，我的那份寫清楚一點啦！」以玩笑語氣化解沉重氣氛。

手術後海產身體逐漸康復，但也有不少變化，「臉比較憔悴一點，現在也比較容易累，以前都不睡午覺，現在下午就會想休息。」工作也受到影響，甚至出院第三天錄影時，還一直吃止痛藥。所幸醫生評估他的肝功能相當強，只要不搬重物、不跑跳，調養1、2個月就能恢復。

至於醫療費用，他也坦言是一筆負擔，「我自己開刀15萬，加爸爸的費用差不多60萬，雖然保險有理賠，但我們還是要自掏腰包50多萬。」但他表示一切都值得，這就是家人。

海產最後也提醒，捐肝一生只能一次，而且恢復後也只會回到原本肝功能的八成。他希望透過自身經驗讓更多人重視健康，也感謝這段時間各界的關心，「像憲哥等前輩都有寄補品給我，真的很感動。」

海產談父親肝癌病情與治療歷程。

