南部中心／鄭榮文、曾虹雯 嘉義報導

嘉義有民眾叫了知名海鮮粥外送，卻發現粥裡的切片香菇出現灰黑色斑點，疑似發霉痕跡，質疑店家身為名店卻沒有做好食材把關。但店家則是出面澄清，是因為將食材都分裝成一份份的小包裝方便作業，香菇吸收到蚵仔的汁液，才會看來像是發霉。衛生局上門稽查，也沒有發現香菇有異常情況。





民眾民眾po網質疑香菇切面上出現灰黑色斑點，疑似發霉。（圖／peperohung）





煮好的海鮮粥倒進碗裡，有蚵仔、香菇，還有花枝和大蝦等滿滿好料，這是嘉義東區知名的海鮮粥，但有民眾點了外送，吃到一半卻吃出驚嚇。香菇切面上出現灰黑色斑點，疑似發霉痕跡。網友趕緊將疑似問題香菇挑出來，並將畫面PO網，不滿店家身為名店，卻似乎沒有做好食材把關。當事海鮮粥店家澄清，蚵仔跟跟香菇擺在一起，蚵仔分泌出來的汁水，被香菇吸收了，人家覺得像是發霉的樣子。

衛生局派員到現場查核，沒有發現香菇有發霉情況。（圖／民視新聞）





店家解釋，是為了方便作業，會將海鮮粥的料裝進塑膠袋，分裝成一份份的小包裝。強調蚵仔靠在香菇上留下的印記，才會出現看來像是發霉的情況。店家強調每天分裝100到150包左右，不夠的話再揀賣完就沒有了，不會有逾期或是保存上的疑慮。其他民眾也覺得，網路上這麼大家的店家，應該不會發霉。但也有民眾認為，海鮮類跟這種香菇不管是乾的濕的，都不應該放在一起。

衛生局派員到現場查核，沒有發現香菇有發霉情況。到底真的是香菇發霉，還是單純被蚵仔染色，還是得經過進一步檢驗。





原文出處：海產粥店家遭控香菇發霉 業者：香菇吸到蚵仔汁液

