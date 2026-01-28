海產粥店家遭控香菇發霉 業者：香菇吸鮮蚵汁液印記

嘉義縣 / 綜合報導

有民眾在網路平台發文說，昨(27)日在外送平台點了1碗知名店家的海產粥，但收到餐點後要享用時，卻發現其中有塊香菇疑似發霉了，針對民眾的指控，這家知名的海產店業者澄清，那並不是香菇發霉，而是跟鮮蚵放在一起，鮮蚵汁液被香菇吸收產生的顏色，衛生局獲知也派員稽查，現場也並未查獲香菇發霉的情形。

看到從粥裡頭，撈出來的一塊香菇，邊邊處呈現灰黑色，還有斑點，就是這塊香菇，讓當事民眾整碗粥都吃不下去，他在網路發文表示，從點餐平台點了知名店家的海產粥，沒想到收到餐點卻發現，居然有快發霉的香菇，說第一次點就踩雷，針對民眾的指控，當是店家出面澄清。

業者黃先生說：「都是現買現切的，早上才現切的。」店家解釋，自家的香菇，都是現買現切，至於所謂的像發霉的印記，業者黃先生說：「那就是蚵仔的汁液被這個香菇給吸收到了，那因為我們一包包擺在一起，它難免會擠壓到，所以這種情況呢，就比較難避免。」店家說，香菇上黑灰色塊及斑點，是香菇吸收了鮮蚵汁液，所產生的顏色，絕對不是發霉，針對名店海產粥香菇發霉事件，衛生局得知也派員到場稽查。

嘉義市衛生局副局長莊美如說：「在香菇的部分是沒有發現香菇有異常的問題。」店家也表示，希望這位發文民眾，可以親自來店裡見證，來解開這個誤會，以免因為這次的用餐，留下了不好的回憶，

